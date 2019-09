Seit zehn Jahren sitzt Manfred Genditzki im Gefängnis. Er soll eine Rentnerin in der Badewanne ermordet haben. Doch viele zweifeln an dem Urteil - auch unser Gerichtsreporter Hans Holzhaider.

Der Tod einer Seniorin in Rottach-Egern im Jahr 2008 beschäftigt die bayerische Justiz bis heute. Im Mai 2010 verurteilte das Landgericht München II den 50-jährigen Hausmeister des Opfers wegen Mordes zu lebenslanger Haft.

Der Hausmeister Manfred Genditzki hatte sich jahrelang um die schwer kranke Frau gekümmert. Das Gericht glaubt, dass er die Seniorin wegen eines Streits umgebracht hat. Aber viele Menschen halten den Mann bis heute für unschuldig. Dafür sprechen auch zahlreiche Indizien, weshalb der Fall nochmal neu aufgerollt werden soll.

Unser Gerichtsreporter Hans Holzhaider hat in den letzten 20 Jahren schon hunderte Prozesse erlebt: Aber dieser Fall hat sein Vertrauen in die Justiz erschüttert. Warum das so ist, erzählt er im Podcast.

