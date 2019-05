6. Mai 2019, 23:06 Uhr SZ-Nacht in Berlin Plauschen und feiern

Von Michael Neudecker

Gleich am Eingang hat sie nicht nur ihre Parteikollegin Margarete Bause getroffen, sondern auch die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, und das sei doch sehr passend, erzählte die Grünen-Chefin Annalena Baerbock, als sie sich am Montagabend schon fast bis zur Mitte des langen Schlauchs der Orangerie im Berliner Schloss Charlottenburg durchgegrüßt hatte. Rita Süssmuth habe sie zuletzt in der Adenauer-Stiftung gesprochen, "da ging's um die Frauenquote, und jetzt haben wir festgestellt, dass sich seitdem nicht viel getan hat". Irgendetwas zwischen plauschen und ernsthaft reden, so waren viele Gespräche bei der Nacht der Süddeutschen Zeitung in Berlin, denn genau dazu war der Abend ja gut: "Schön, wenn man sich mal nicht gehetzt zum Schlagabtausch trifft", sagte Baerbock. Auch deshalb lädt die SZ jedes Jahr in Berlin die Prominenz aus Wirtschaft, Kultur und Politik zu einem Abend im Mai, "Menschen, die bewegen", wie SZ-Geschäftsführer Stefan Hilscher in seiner Begrüßungsrede formulierte. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Olaf Scholz, Gesundheitsminister Jens Spahn oder auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kamen zur 14. SZ-Nacht in das verstaatlichte Charlottenburger Schloss, wo sich, wie Chefredakteur Wolfgang Krach feststellte, "Sozialismus und Marktwirtschaft paaren". Ein guter Ort zum Feiern, fand auch Baerbock: "Ich habe extra den Auftakt meiner Wahlkampftour um einen Tag verlegt", sagte sie, und so gut gelaunt, wie sie dabei klang, durfte man ihr das ruhig glauben.