Dass sogenannte Corona-Ferien keine Ferien sind, hat uns jedes einzelne Arbeitsblatt gelehrt, das bislang den Weg in unseren familiären Coworking-Space fand. Auch sonst ist es nur bedingt erholsam, die übliche Menge Arbeit von einem unüblichen Ort aus zu erledigen, begleitet von Telefonkonferenzen, Video-Calls und einem steten Strom von Gruppenchatnachrichten. Nicht zu vergessen die Gegen-Telkos des Gatten, die ganz offensichtlich ohne Telefon geführt werden, so hört es sich durch die Altbauwand jedenfalls gelegentlich an.

Eines aber ist dennoch ferienwunderbar: die Kinder und sich selbst nicht mehr zu Unzeiten aus dem Bett werfen zu müssen. Zumindest für einige Schüler beginnt demnächst zwar tatsächlich nach und nach so etwas wie ein Schulalltag. Grundschüler aber bleiben erst mal zu Hause, und das heißt in vielen Familien auch: Sie bleiben morgens liegen.

Die Diskussion über den frühen Schulbeginn ist ein Debattenzombie, sie ploppt ähnlich regelmäßig auf wie diese Pop-up-Fenster im Internet mit den geänderten Nutzungsbedingungen, bei denen man immer schnell auf Ja klickt und hofft, das nicht irgendwann zu bereuen. Dass Kinder morgens um acht nicht wirklich auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft sind, tragen seit vielen Jahren nicht nur deren Eltern vor, sondern auch zahlreiche Wissenschaftler. Bekanntlich ohne Erfolg.

Dann aber kam Corona, und natürlich verbreitet das Virus ziemlich viel Angst und Schrecken. Dem Morgen jedoch hat es in vielen Familien seinen Schrecken vorübergehend genommen. Klar, weil für viele die Schule, das Klassenzimmer und die Kita-Gruppe mittlerweile ziemliche Sehnsuchtsorte geworden sind, würden viele Eltern und Kinder sich vermutlich langsam sogar freuen, sollte der Morgenschreck bald mal wieder anklopfen. Zumindest ein klitzekleines bisschen. Bis dahin aber bleibt es erst mal dabei: Kein vorsichtiges "Guten Morgen" zu einer Uhrzeit, zu der eine Grundschülerin dem Morgen rein gar nichts Gutes abgewinnen kann. Kein "Hopp, hopp, hopp" auf dem Weg ins Bad, kein minutengenaues Frühstück und vor allem keine Heulattacken im Flur, weil das Kita-Kind es keineswegs einsieht, nur wegen des Schulgongs der großen Schwester die Sache mit den rosa Wildlederstiefeln und dem strömenden Regen nicht ausdiskutieren zu dürfen.

Ja, das hat schon was.

In jeder Krise passiert auch Gutes, selbst wenn man es nicht immer auf den ersten Blick erkennen kann. In dieser Kolumne schreiben SZ-Redakteure täglich über die schönen, tröstlichen oder auch kuriosen kleinen Geschichten in diesen vom Coronavirus geplagten Zeiten. Alle Folgen unter sz.de/allesgute