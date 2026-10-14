Jahrelang wurden Kinder syrischer Regimegegner entführt und in SOS-Kinderdörfern untergebracht. Die Organisation versprach eine umfassende Aufklärung, doch diese kommt nicht voran. Der Streit darüber könnte nun sogar existenzbedrohend werden.

Im syrischen Bürgerkrieg leistete Abdelrahman Ghbeis stillen Widerstand. Er fuhr einen Krankenwagen für die Hilfsorganisation „Roter Halbmond“ und schmuggelte medizinische Hilfsgüter, so erzählt er es. „Wir haben alle behandelt – Soldaten, Rebellen, Zivilisten“, sagt er. „Deshalb hat das Regime uns ins Visier genommen.“ Die Schergen der Assad-Diktatur stuften Abdelrahman Ghbeis als Terroristen ein und nahmen Anfang August 2015 Rache: Sie steckten seine Frau, die gerade erst per Kaiserschnitt entbunden hatte, ins Gefängnis. Den vier Tage alten Sohn Mohammed raubten sie aus dem Brutkasten.