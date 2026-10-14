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SOS-KinderdörferMohammed, vier Tage alt, verschleppt vom Assad-Regime

Lesezeit: 6 Min.

Als Baby wurde Mohammed Ghbeis vom syrischen Regime verschleppt und in ein SOS-Kinderdorf gebracht.
Als Baby wurde Mohammed Ghbeis vom syrischen Regime verschleppt und in ein SOS-Kinderdorf gebracht.
Foto: BBC Eye

Jahrelang wurden Kinder syrischer Regimegegner entführt und in SOS-Kinderdörfern untergebracht. Die Organisation versprach eine umfassende Aufklärung, doch diese kommt nicht voran. Der Streit darüber könnte nun sogar existenzbedrohend werden.

Von Charlotte Alfred, Mauritius Much und Lea Weinmann

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Im syrischen Bürgerkrieg leistete Abdelrahman Ghbeis stillen Widerstand. Er fuhr einen Krankenwagen für die Hilfsorganisation „Roter Halbmond“ und schmuggelte medizinische Hilfsgüter, so erzählt er es. „Wir haben alle behandelt – Soldaten, Rebellen, Zivilisten“, sagt er. „Deshalb hat das Regime uns ins Visier genommen.“ Die Schergen der Assad-Diktatur stuften Abdelrahman Ghbeis als Terroristen ein und nahmen Anfang August 2015 Rache: Sie steckten seine Frau, die gerade erst per Kaiserschnitt entbunden hatte, ins Gefängnis. Den vier Tage alten Sohn Mohammed raubten sie aus dem Brutkasten.

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SZ PlusVon Sonja Zekri

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