Von Dunja Ramadan

Die Staubfarbene: So heißt das syrische Baby, das Anfang Februar zehn Stunden nach der Erdbebenkatastrophe unter den Trümmern eines Hauses geborgen wurde, noch mit Nabelschnur am Körper. Die Bilder gingen um die Welt: Ein Helfer trägt das nackte Baby vorbei an den Trümmern in Richtung Krankenwagen, ein Mann wirft noch eine Decke hinterher. Das kleine Mädchen, das in Dschindires im Nordwesten Syriens zur Welt kam, verlor seine sechsköpfige Familie. Khalil Suwaidi, ein Cousin ihres Vaters, hat den Säugling mittlerweile bei sich aufgenommen und nach seiner verstorbenen Mutter benannt: Afraa. Das arabische Wort für Staub, für Erde.