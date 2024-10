Vor dem Krieg in Syrien war Shadi Nseir, 46, ein bekannter Künstler im Land, seine Bilder wurden in Galerien ausgestellt, und er arbeitete als Kunstdozent an der Universität. Heute lebt er in Koblenz , putzte erst in einem Krankenhaus, jetzt sterilisiert er dort OP-Werkzeug. Als er im Vatikan Urlaub machte, entdeckte er plötzlich eines seiner Bilder im Museum. Wie kam es dorthin? Als man Nseir am Nachmittag nach seiner Schicht erreicht, entschuldigt er sich erst mal für sein schlechtes Deutsch: Er sei sehr froh um seinen Job, habe aber kaum Kontakt zu Deutschen.

SZ: Herr Nseir, wie ist es, das eigene Bild im Museum zu entdecken?

Shadi Nseir: Ich war in den Vatikanischen Museen, um die Bilder der großen europäischen Künstler anzuschauen. Dort gibt es drei Räume, in denen Geschenke ausgestellt sind, die frühere Päpste bekommen haben. Ich hatte Zeit, also habe ich mir diese Ausstellung auch noch angeschaut. Und dann sehe ich da plötzlich mein Bild. Meine Augen sind fast herausgesprungen.

Sie wussten nicht, dass es im Vatikan ausgestellt ist?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich sehr gefreut.

Was ist auf dem Bild zu sehen?

Ein Gesicht von Jesus, aber kein normales Gesicht, sondern in meinem Stil. Ich male immer mit Aquarellfarben und Blattgold. Es ist ein kleines Bild, 35 mal 40 Zentimeter.

Wie kam das Bild dorthin?

Als Papst Johannes Paul II. im Jahr 2001 nach Syrien gekommen ist, sind ganz viele Gläubige zusammengekommen: Orthodoxe, Evangelen, Katholiken und Muslime. Und alle haben dem Papst ein Geschenk gemacht, das ist normal, wenn hohe Gäste zu Besuch kommen. Der Präsident hat ihm einen mit Gold und Silber verzierten Stuhl geschenkt. Ich bin orthodox, und mein Pfarrer aus Latakia, meiner Heimatstadt, hat mich gefragt, ob ich ein Bild für den Papst malen kann. Das habe ich natürlich getan.

Wer hat das Bild dem Papst überreicht?

Ich selbst. Ich bin mit den anderen Leuten aus meiner Kirche nach Damaskus gefahren und war eine Woche dort. Wir saßen mit dem Papst zusammen, und ich habe zwei, drei Minuten mit ihm sprechen dürfen.

Worüber haben Sie gesprochen?

Ich habe ihm auf Französisch gesagt: Ich freue mich, dass Sie in Syrien sind, das ist toll für alle Christen und alle Muslime. Ich hoffe, es gibt bald keine Kriege und kein Leid mehr in der Welt. In Syrien lernen alle Christen in der Kirche Französisch, weil Syrien nach dem Ersten Weltkrieg von Franzosen besetzt war.

Warum sind Sie nach Deutschland geflohen?

Ich habe in Syrien nicht nur als Künstler gearbeitet, sondern auch Bücher und für eine Zeitung geschrieben. In meinen Romanen ging es immer um den Diktator in Syrien und welche Probleme er verursacht hat. Deswegen hat mich die Polizei gesucht, also musste ich fliehen. Seit 2015 lebe ich in Koblenz.

Im Brüderhaus des Katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur, in dem Sie auch arbeiten, waren auch kürzlich Ihre Bilder ausgestellt.

Es sind viele Leute gekommen, die sehr viele Fragen gestellt haben: Warum haben die Menschen keine Gesichter? Was ist los in Syrien? Haben Sie den Krieg erlebt? Das hat mich sehr gefreut, dass die Leute sich für den Krieg in Syrien interessieren.

Was malen Sie denn?

Vom Krieg und von der Flucht. Auf meinen Bildern sind viele Menschen, alle haben kein Gesicht, keine Füße und keinen Boden unter sich. Ganz viele haben sich auf den Weg gemacht, als der Krieg in Syrien begonnen hat. Einige sind im Meer gestorben, auch viele meiner Freunde. Es hat mir das Herz gebrochen. Jetzt lächle ich zwar immer und bin nach außen fröhlich, aber ich habe viel Trauer in mir. Der Krieg ist – sorry – scheiße. Diese Traurigkeit und dieses Leid tragen auch die Menschen auf meinen Bildern in sich.

Detailansicht öffnen Shadi Nseir malt Aquarelle, die mit Blattgold verziert sind. (Foto: privat)

Oft schwebt über den Menschen ein Mond oder eine Sonne in Gold.

Ja, in meinem Land ist der Mond nicht nur ein Zeichen der Muslime, sondern ein viertausend Jahre altes syrisches Symbol. Mond und Sonne stehen für das Gute, für die Hoffnung.

Möchten Sie irgendwann ausschließlich als Künstler arbeiten?

Das wäre mein Traum. Ich habe hier ein kleines Gewerbe: Bei der Ausstellung wurden sechs meiner Bilder verkauft. Aber als Künstler bekommt man nicht jeden Monat genug Geld. Die Farbe und die Materialien sind teuer. Samstags und sonntags, wenn ich freihabe, male ich immer. Wenn ich ein Bild verkaufe, ist das okay, wenn ich keins verkaufe, ist das auch okay. Denn ich liebe das Malen, das ist mein Baby.

