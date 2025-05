Sylvie Meis , 47, Moderatorin, blickt 16 Jahre nach ihrer Brustkrebsdiagnose mit Dankbarkeit auf das schwerste Jahr ihres Lebens zurück. „Ich denke jeden Tag an den Krebs“, sagte sie im Promi-Podcast „May Way“. 2009, nur wenige Tage nach ihrem 31. Geburtstag, habe sie einen Knoten in ihrer Brust entdeckt – „wie ein Erdbeben“. Trotz der Angst bestand Meis damals auf einer Operation, gegen den Rat ihres Arztes. „Mein Sturkopf hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet“, erinnert sie sich.Schon wenige Monate nach dem Eingriff stand Meis mit Perücke wieder vor der Kamera, später mit Kurzhaarfrisur – ein Kraftakt während der Chemotherapie. Ihr damaliger Ehemann, Fußballprofi Rafael van der Vaart, war ihr in dieser Zeit eine wichtige Stütze. Doch die gemeinsame Dynamik veränderte sich: „Ich fing an, mich zu emanzipieren.“ Seit der Scheidung 2013 versteht sich das Ex-Paar nach ihren Worten gut. „Wir sind eine fröhliche Patchworkfamilie“, sagt Meis.

(Foto: Jens Kalaene/dpa)

Harald Glööckler, 60, Modedesigner („Pompöös“), feiert an diesem Freitag seinen runden Geburtstag mit 150 Gästen, wie er der Bild-Zeitung verriet. In einem hoch geschlitzten Kleid und High Heels wollte Glööckler sich mit einem Boot zu seiner Party an einem See im Berliner Umland bringen lassen. Dabei versuche er, möglichst gelassen das neue Jahrzehnt zu beginnen: „Das ist so, als ob man einen schlechten Liebhaber hat: Man muss stillhalten, bis es vorbei ist. Aber im Ernst: Das Problem ist, dass ich ja noch nie 60 war. Ich fühle mich auch nicht so. Meistens denke ich ja, dass ich mehr oder weniger um die 30 bin.“ Er habe jedenfalls einiges richtig gemacht, „weil ich überhaupt so alt geworden bin. Und wenn ich an meine Kindheit denke: Es hätte auch anders mit mir ausgehen können“. Seine zahlreichen Schönheit-OPs bereue er keineswegs, sagte er: „Wenn ich mich heute ansehe, bin ich glücklich und zufrieden mit mir.“

(Foto: Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP/dpa)

Hugh Jackman, 56, und Deborra-Lee Furness, 69, australisches Schauspielerpaar, steht vor dem Ehe-Aus. Furness habe in New York die Scheidung eingereicht, berichteten US-Medien übereinstimmend und beriefen sich dabei auf Gerichtsunterlagen. Beide Seiten hätten sich in Details geeinigt, jetzt müsse nur noch ein Richter formell zustimmen. Weitere Einzelheiten, etwa über finanzielle Absprachen der zweifachen Eltern, wurden nicht bekannt. Das Paar hatte seine Trennung im September 2023 verkündet.