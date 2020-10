Von Peter Burghardt, Sylt

Wie leer Sylt plötzlich war. So still wie sonst nicht mal im Winter. Die Strände, die Wege zwischen den Dünen. "Tolle Erfahrung", sagt Birte Wieda, "echt schön." Die Goldschmiedin sitzt in ihrem reetgedeckten Atelierhaus in Keitum im Sylter Osten, einem Ort wie eine Puppenstube. Draußen rattert allerdings schon wieder ein Auto nach dem anderen über die enge Straße. Sylt ist so voll wie selten zuvor.