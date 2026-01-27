Sydney Sweeney , 28, Schauspielerin, dekoriert das Hollywood Sign mit ihrer Unterwäsche. In einem aufwendig produzierten Video, das sie auf Instagram postete, ist zu sehen, wie Sweeney nachts im Van mit Hoodie und schwarzen Taschen den Hollywood Hill zu dem ikonischen Schriftzug hinauffährt. Samt Produktionsteam.

Sie zwängen sich durch ein Loch in einem Maschendrahtzaun und holen vor dem Wahrzeichen zu Girlanden gebundene Büstenhalter aus den Taschen hervor. „Sollen wir hier anfangen oder dort?“, fragt Sweeney. Dann klettert sie an dem Buchstaben H hoch und hängt die Unterwäsche daran auf. Die Aktion soll offenbar ihre eigene Unterwäsche-Marke Syrn promoten. Sie könnte allerdings ein Nachspiel haben: Wie die LA Times berichtet, hatten Sweeney und ihr Team nicht die benötigte Erlaubnis der Handelskammer von Hollywood, um auf den Schriftzug zu klettern. Diese hat die intellektuellen Rechte an dem Wahrzeichen. Die Produktion, sagte der Vorsitzende der Kammer der LA Times, „war weder von der Hollywood Chamber of Commerce autorisiert noch hatten wir davon im Vorhinein gewusst“. Eine Anzeige bei der Polizei wegen möglichen Hausfriedensbruch ist dem Bericht zufolge aber noch nicht eingegangen.

(Foto: Hector Retamal/AFP)

Kanye West, 48, in Ungnade gefallener Rapper, sagt mal wieder sorry. „Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich tief bereue“, schreibt er in einem offenen Brief mit dem Titel „An alle, die ich verletzt habe“, veröffentlicht im Wall Street Journal. Vor allem wegen seiner menschenfeindlichen und antisemitischen Ausfälle entschuldige er sich. „Ich bin kein Nazi oder Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen.“ Grund für das erratische Verhalten sei seine bipolare Störung, die sich nach einem Verkehrsunfall 2002 bei ihm gebildet habe. Sie habe ihm das Gefühl gegeben, keine Hilfe zu brauchen. „Ich habe den Bezug zur Realität verloren.“ Er nehme nun wieder Medikamente, mache Therapie und fühle eine „dringend benötigte Klarheit“. „Ich schreibe heute einfach, um euch um eure Geduld und euer Verständnis zu bitten, während ich meinen Weg nach Hause finde.“

(Foto: Gregor Fischer/Gregor Fischer/dpa)

Tim Mälzer, 55, Fernsehkoch, bereiten die Sparmaßnahmen bei RTL Sorgen. „Wir sollen einsparen, wir überlegen auch, intelligente Einsparungen zu machen“, sagte er im Podcast „Hazel Thomas Hörerlebnis“. Damit nahm er Bezug auf seine eigene Sendung „Kitchen Impossible“ bei Vox, das zur RTL-Gruppe gehört. Allerdings dürfe „nicht am Produkt“ gespart werden, „weil wenn das stattfindet, dann habe ich gesagt: Dann höre ich auf“. Er sei „kein großer Freund von Einsparungsmaßnahmen“ und habe „noch nie beobachtet, dass das irgendwo funktioniert hat“. In der Zeitschriftenbranche habe er selbst miterlebt, wie im Zuge von Einsparungen „die ganzen Kreativen rausgeschmissen“ worden seien. Man habe nur noch auf Zahlen geschaut, „und davor habe ich auch bei ‚Kitchen‘ insbesondere Angst“. RTL Deutschland hatte im Dezember angekündigt, insgesamt rund 600 Stellen zu streichen. Grund für den Umbau seien die schwierige Wirtschaftslage und der Wandel im Medienmarkt.