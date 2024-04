Sydney:Tote bei Angriff in australischem Einkaufszentrum

Bei einem Angriff in einem Einkaufszentrum in der australischen Millionenmetropole Sydney sind mehrere Menschen getötet worden. Der britische Guardian berichtet von sechs Opfern und bezieht sich auf Informationen der Polizei. Zudem sei der mutmaßliche Täter angeschossen worden und gestorben, teilte die Polizei am Samstag bei einer Pressekonferenz mit. Der Täter habe alleine gehandelt. Es bestehe keine weitere Gefahr. Angaben zur Identität des mutmaßlichen Täters und einem möglichen Motiv machte die Polizei bislang nicht. Zum Hergang sagte der Sprecher, der mutmaßliche Täter habe ungefähr neun Menschen angegriffen. Eine Polizistin habe ihn stellen können. Dann sei es zum Einsatz der Feuerwaffe gekommen.