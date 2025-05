Von Michael Neudecker, London

„Warum, warum“, das sei doch, was alle hier wissen wollten, so sagt es der Anwalt einer der beiden Angeklagten in seinem Plädoyer: Warum bloß jemand so etwas tun würde. Das ist freilich, was immer alle wissen wollen, wenn ein Verbrechen passiert ist, auch in diesem Fall, in dem viel von Mord die Rede ist, von Sinnlosigkeit und öffentlicher, ja weltweiter Wut. „Es ist nur ein Baum“, sagte einer der Angeklagten irgendwann in diesen zwei Prozesswochen am Crown Court in Newcastle. Das machte die Sache für ihn nicht unbedingt besser: Die Jury spricht sie am Freitag einstimmig schuldig.