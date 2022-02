Von Verena Mayer, Berlin

Eine Familie an einem Septemberabend. Die Mutter kommt von der Arbeit nach Hause, Momme, ihr dreijähriger Sohn, fliegt ihr in die Arme. Die Oma der Kinder hat den ganzen Tag auf ihn und das sieben Monate alte Baby aufgepasst und will nicht mehr kochen, der elfjährige Sohn hat Lust auf Burger. Also gehen sie alle raus, der Große, der Kleine, die Oma und die Mutter mit dem Baby im Tragetuch. Momme flitzt auf seinem Roller schon mal vor, die Oma ist neben ihm. Seine Mutter weiß noch genau, was sie in diesem Moment gedacht hat. Dass Wochenende ist und der halbe Kiez auf der Straße an diesem warmen Spätsommerabend in Berlin.