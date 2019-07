10. Juli 2019, 09:37 Uhr Prozess Fall Susanna F.: Ali B. zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Landgericht Wiesbaden hat im Fall der ermordeten Schülerin Susanna F. ein Urteil gesprochen.

Die 14-Jährige war im Mai 2018 vergewaltigt und erwürgt worden. Der 22-jährige Ali B. hat den Mord gestanden, die Vergewaltigungsvorwürfe stritt er ab.

Nun wurde er wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Nach dem Mord an der 14-jährigen Susanna F. aus Mainz wurde Ali B. zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Landgericht Wiesbaden verurteilte den 22-Jährigen am Mittwoch wegen Mordes und stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit für den irakischen Flüchtling so gut wie ausgeschlossen.

Susanna F. war im Mai 2018 vergewaltigt und erwürgt worden. Der 22-jährige Ali B. hat den Mord gestanden, die Vergewaltigungsvorwürfe streitet er ab. Die beiden hatten sich vor der Tat schon eine Weile gekannt. Sie hätten einvernehmlichen Sex in einem Gebüsch gehabt, sagte Ali B. vor Gericht. Auf dem Nachhauseweg seien sie dann in einen Streit geraten, Susanna habe gedroht, ihn anzuzeigen. Da sei ihm schwarz vor Augen geworden. Nur an das Verscharren der Leiche will sich der Angeklagte wieder erinnern können. Auf die Frage, weshalb er das Mädchen angegriffen habe, antwortete er: "Ich weiß es nicht."

Die Leiche der Schülerin war am 6. Juni in einem Erdloch in der Nähe von Bahngleisen und einem Waldgebiet im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim gefunden worden. Rund zwei Wochen nach dem Verschwinden des Mädchens waren die Einsatzkräfte nach einem Zeugenhinweis auf das Versteck mit dem toten Mädchen gestoßen. Der Fall hatte eine bundesweite Debatte um die Flüchtlingspolitik ausgelöst, weil es Ali B. und seiner Familie gelungen war, zehn Tage nach der Tat mit gefälschten Papieren in ihre Heimat zu fliehen. Eine kurdische Ermittlungsbehörde spürte den Angeklagten später im Nordirak auf und übergab ihn an die Bundespolizei.

Mit dem Urteilsspruch folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Ali B. habe kaltblütig, zielgerichtet und heimtückisch gehandelt, hieß es von der Behörde. Die Verteidigung hatte keinen konkreten Strafantrag gestellt. Bei Susannas Mutter entschuldigte sich der Angeklagte in seinem letzten Wort vor Gericht. In einem weiteren Prozess muss sich der Iraker wegen der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens verantworten. Dieses Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.