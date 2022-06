Von Roman Deininger

Wohl dem Tag, der so eine großzügige Auswahl an Schlüsselmomenten bereithält. Aber nehmen wir ruhig jenen, in dem Thomas Gottschalk an einer runden, roten Holzplatte festgezurrt wird, die übersät ist von tiefen Kerben. Die Kerben sind die Stellen, an denen schon mal Klingen eingedrungen sind. Gottschalk kennt das alles, aus einem halben Jahrhundert Showgeschäft. Einem Messerwerfer hat er sich etwa auch bei Wetten dass..? ausgesetzt, das erste Mal aber eben hier am Wörthersee bei den Dreharbeiten zu "Zwei Nasen tanken Super". 33 Jahre war er da alt, ganz wohl war ihm nicht bei der Sache. Jetzt ist Gottschalk 72. Heute, sagt er, könne er dem Messermann gelassener in die Augen blicken: "Damals hatte ich ja noch eine Zukunft."