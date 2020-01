Am Unglücksort in Luttach entzündet ein Trauernder Kerzen für die sechs von einem Auto getöteten deutschen Urlauber.

Der Unfallfahrer, der in Südtirol sechs deutsche Urlauber getötet hat, wird vom Krankenhaus Bruneck ins Gefängnis in die Provinzhauptstadt Bozen verlegt. Wie ein Polizeisprecher der Süddeutschen Zeitung bestätigte, sollte die Überführung an diesem Montag stattfinden.

"Hier wird er in den kommenden Tagen von Polizei und Staatsanwaltschaft verhört," sagte der Sprecher. Das Unfallauto und sein Handy seien beschlagnahmt und würden untersucht. Die Staatsanwaltschaft würde die Festnahme bestätigen. "Die Haftüberprüfung findet voraussichtlich am Dienstag oder Mittwoch statt", hieß es.

Dem Fahrer wird unter anderem mehrfache Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen ihm zwischen acht und zwölf Jahren Haft.

Die Behörden wollen in der tödlichen Alkoholfahrt im Wintersportort Luttach zügig ermitteln. Der 27-Jährige war am Wochenende in eine Gruppe junger Skitouristen gerast. Drei Frauen und drei Männer starben, alle sollen unter 25 Jahre alt gewesen sein. Vier der Toten stammen aus Nordrhein-Westfalen, einer wohnte in Hamburg und der sechste in Niedersachsen.

Weitere elf Menschen wurden verletzt, eine Person kämpfte im Krankenhaus in Innsbruck in Österreich noch ums Überleben. Unter den Verletzten sind zwei Südtiroler, die übrigen stammen aus Deutschland.

"Erheblichen Übertretung der Geschwindigkeitsbegrenzung"

Die Gruppe war in den Skiferien auf dem Heimweg von einem Discobesuch. Gegen 1.15 Uhr nachts stiegen die jungen Leute aus einem Shuttlebus und überquerten die Hauptstraße, wie ein Augenzeuge der Deutschen Presse-Agentur erzählte. Kurz danach, nahe der Unterkunft der Gruppe, soll es zum Unfall gekommen sein. Der Fahrer soll mit seinem Sportwagen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Die Schilderung deckt sich mit den bisherigen Erklärungen der Behörden. Am Sonntagabend hatte die Staatsanwaltschaft in Bozen mitgeteilt: "Aufgrund der gesamten Unfalldynamik ist von einer erheblichen Übertretung der Geschwindigkeitsbegrenzung auszugehen. Es wird ein Gutachten zur genauen Feststellung der Geschwindigkeit in Erwägung gezogen." An der Unglücksstelle sind 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Der aus der norditalienischen Region stammende Mann war stark betrunken, wie ein Bluttest ergab: 1,9 Promille.