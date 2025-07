In Südtirol tragen seit mehr als hundert Jahren viele Hütten die Namen deutscher Städte. Der Vorschlag, dies zu ändern, sorgt für Aufregung – vor allem in rechtskonservativen Kreisen.

Von Titus Arnu

Wie eine Festung ragt das markante Gebäude am Eisjöchl zwischen den Dreitausendern des hinteren Ötztals auf. Die rostfarbenen Beton-Außenwände sind keilförmig angeordnet, das Haus steht auf 2875 Meter Höhe in lawinengefährdetem Gelände, mit Blick auf die Hohe Wilde (3480 Meter). 2014 riss eine Lawine die alte Hütte weg, das Land Südtirol gab 6,2 Millionen Euro für den architektonisch interessanten Neubau aus. 2022 wurde die hochalpine Unterkunft neu eröffnet, der alte Name blieb: Stettiner Hütte. Auf Italienisch heißt sie Rifugio Petrarca.