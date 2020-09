Der Taifun Haishen hat in Südkorea Häuser beschädigt, Straßen überflutet und die Stromversorgung von Tausenden Haushalten unterbrochen. Zuvor hatte er am Wochenende im Südwesten Japans gewütet; eine Frau kam ums Leben und 39 Personen wurden verletzt, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Schulen und Geschäfte in Hiroshima und anderen Städten waren geschlossen. Am Montag zog der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 144 Kilometern pro Stunde vom Süden Südkoreas kommend bis zur Stadt Sokcho an der Nordostküste. Mehr als 100 Häuser wurden zerstört oder überflutet. Der Taifun schwächte sich mittlerweile aber ab.