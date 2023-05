Südkorea:Das anstrengendste Schulwesen der Welt

Von Thomas Hahn, Seoul

Am Schluss erzählt Lee Seo-min vom Streit mit ihren Eltern. Und wie es der Zufall will, spielt die Musikanlage des Cafés genau in diesem Moment "Wake Me Up When September Ends" von der US-Band Green Day, eine Rockballade über das ewige Bedauern. Es ist wie im Film, wenn die Musik die Stimmung der Handlung untermalt. Fast eine Stunde lang hat die Studentin Lee Seo-min im Campus-Café der Seouler Ewha-Frauen-Universität über ihre Schulzeit in Südkorea gesprochen. Wie sie schon als Grundschülerin zum Zusatzunterricht musste. Wie sie von der siebten Klasse an immerzu paukte, um mitzuhalten im Wettbewerb um Bestnoten, Prestige und Zufriedenheit der Eltern. Jetzt erzählt sie von der Phase danach, von Selbstzweifeln und von ihrem Vorwurf an die Eltern: "Ihr habt mich verpfuscht!"