In der südkoreanischen Hafenstadt Ulsan ist in einem 33-stöckigen Hochhaus ein Großbrand ausgebrochen. Per Helikopter werden Menschen gerettet.

In der südkoreanischen Industrie- und Hafenstadt Ulsan ist am Donnerstagabend ein Großbrand in einem Hochhaus ausgebrochen. Videoaufnahmen auf Twitter zeigen ein gigantisches Feuer, das sich durch den kompletten Turm zu fressen scheint. Es war zunächst unklar, ob es Verletzte oder Todesopfer gibt, wie die nationale Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

Der britischen Daily Mail zufolge soll das Feuer gegen 23 Uhr Ortszeit im 12. Stock des 33-stöckigen Hochhauses ausgebrochen sein. Die Flammen hätten sich schnell bis in die oberen Stockwerke ausgebreitet, berichtet Yonhap. In dem Gebäude sollen sich 136 Wohnungen befinden. Die Feuerwehr der 1,2 Millionen-Stadt im Südosten des Landes habe versucht, die Bewohner des Gebäudes so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Dabei sollen auch Helikopter zum Einsatz gekommen sein.

Auf Bildern im südkoreanischen Fernsehen ist zu sehen, wie von dem brennenden Gebäude auch große Trümmerstücke nach unten fallen.