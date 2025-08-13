Am Befreiungstag feiert Südkoreas Regierung nicht nur das Ende der japanischen Kolonialherrschaft. Sie befreit auch aktiv Straftäter – und das massenweise. Dabei hat sich die Begnadigung als politisches Stilmittel gar nicht bewährt.

Von Thomas Hahn, Tokio

Dieser Freitag wird für 836 687 Menschen in Südkorea ein besonders befreiendes Erlebnis. Denn die Nation feiert Gwangbokjeol, also den „Tag, an dem das Licht zurückkehrte“. Gedacht wird dabei der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft am 15. August 1945. Die Regierung in Seoul veranstaltet zu diesem Anlass traditionell eine Zeremonie mit Reden, Fahne-Hissen, Nationalhymne-Singen. Und sie befreit per Präsidial-Pardon ausgewählte Bürgerinnen und Bürger von Strafe. Dieses Jahr dürfen laut Südkoreas Justizministerium 27 Politiker und hohe Beamte, 16 Wirtschaftsleute, 175 Gewerkschaftsmitglieder sowie rund 1920 andere Straftäter vorzeitig aus dem Gefängnis.