Von Thomas Hahn, Seoul

Die Zeichnerin Go Ye-sung aus Suwon in Südkorea hat den Ex-Freund nicht vergessen, der sie nur schlank liebte. Während der Beziehung mit ihm bekam sie ein Hormon-Problem und konnte deshalb ihre Figur nicht halten. Dem Freund gefiel das nicht, und er ließ sie das spüren. "Er aß allein im Restaurant und ließ mich nicht essen", erzählt Go Ye-sung. "Wenn ich versuchte, was zum Essen auszusuchen, sagte er: 'Das willst du auch essen?'" Heute weiß Go Ye-sung, 30, Autorin eines erfolgreichen Anti-Rassismus-Comics, dass ihre Geschichte typisch ist für Südkorea: "Viele Frauen haben durch solche Erfahrungen viel Selbstwertgefühl verloren. Sie hungern, obwohl sie schon dünn genug sind."