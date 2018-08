10. August 2018, 08:52 Uhr Südfrankreich Ferienlager-Betreuer nach Unwetter vermisst

In Südfrankreich mussten nach Unwettern mit heftigen Regenfällen mehrere Campingplätze geräumt werden.

Auch ein überwiegend von deutschen Kindern und Jugendlichen besuchtes Ferienlager mit 119 Teilnehmern musste evakuiert werden.

Ein deutscher Betreuer wird seither vermisst. Es wird befürchtet, der 70-Jährige sei mitsamt seines Campingbusses von den Wassermassen mitgerissen worden.

Nach der Überschwemmung eines deutschen Ferienlagers in Südfrankreich sucht die Polizei noch immer nach einem vermissten Erwachsenen. Es solle sich um einen deutschen Betreuer aus dem evakuierten Ferienlager handeln, hieß es von der Gendarmerie. Sein Campingfahrzeug, ein Kleinbus, sei in Saint-Julien-de-Peyrolas am Fluss Ardèche vom Wasser mitgerissen und zerstört gefunden worden. Doch sei nicht bekannt, ob der Mann zum Zeitpunkt des Unglücks in seinem Fahrzeug war, sagte ein Vertreter des Département Gard.

Für die Suche nach dem Vermissten werde auch ein Hubschrauber eingesetzt, berichtete der Fernsehnachrichtensender BFM-TV unter Berufung auf die Präfektur in Nîmes. Die 119 überwiegend aus Deutschland stammendenen Kinder- und Jugendlichen wurden in Sicherheit gebracht, wie die Präfektur mitteilte. Vier Teilnehmer kamen demnach wegen Unterkühlung in ein Krankenhaus in Bagnols-sur-Cèze. Der Veranstalter des Ferienlagers aus Leverkusen teilte auf Anfrage mit, dass alle Kinder "soweit wohlauf" seien und in einer Mehrzweckhalle betreut würden.

Die Wassermassen richteten auf zahlreichen Campingplätzen Zerstörungen an

Das Zeltlager war nach Angaben der Präfektur von Nîmes wegen des Unwetters geräumt worden - eine Vertreterin des Veranstalters erklärte in Leverkusen, dass der Campingplatz komplett überspült worden sei. Der Bürgermeister von Bagnols, Jean-Yves Chapelet, sagte dem Fernsehsender BFM-TV, unter den bisher 350 dort in Sicherheit gebrachten Campern seien auch viele niederländische Touristen gewesen.

Die Region war am Mittwoch von heftigen Regenfällen getroffen worden. Zahlreiche Urlauber mussten ihre Campingplätze verlassen, weil die Wassermassen schwere Zerstörungen angerichtet hatten: Zahlreiche Zelte wurden weggerissen, der Boden verwandelte sich in Schlamm. Insgesamt seien nach Informationen der Nachrichtenagentur AP 1600 Camper in drei südfranzösischen Départements betroffen, viele davon aus Deutschland. Mehrere Hundert Feuerwehrleute und Polizisten waren im Einsatz. Bei Einbruch der Nacht waren zahlreiche Straßen in der Region gesperrt. Behörden mahnten, dass es dauern werde, bis die Überschwemmungen zurückgingen.