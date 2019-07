19. Juli 2019, 18:53 Uhr Südafrika Stadt der Morde

Mitglieder der "South African National Defense Force" (SANDF) in der Gemeinde Hanover Park in Kapstadt. Seit Donnerstag patrouillieren Soldaten des achten Infanteriebataillons durch die Hafenstadt. Ob sie den Menschen ein Gefühl von Sicherheit geben können?

In Kapstadt explodiert die Gewalt, allein am vergangenen Wochenende wurden 43 Menschen umgebracht. Zu Besuch in den Townships, in denen die Bewohner sich nicht mehr aus dem Haus trauen.

Von Bernd Dörries

Fortune Ragmat sagt, sie habe schlecht geschlafen in letzter Zeit, sei nachts aufgewacht durch Schüsse und habe dann am Fenster gestanden, um zu sehen, aus welcher Richtung sie kommen. Woher die Gefahr droht, hier in Manenberg, einem Viertel von Kapstadt, das zu den gefährlichsten Orten der Welt gehört: 43 Menschen wurden in der Region allein am vergangenen Wochenende umgebracht, die meisten erstochen oder erschossen, in Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Drogenbanden.

Ein paar Straßen weiter, erzählt Ragmat, 68, habe es auch drei ...