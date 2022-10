Gerade erst hat in Südafrika die Hauptsaison begonnen, die erste halbwegs normale nach zwei Jahren Pandemie. Die Tourismusministerin verspricht nach dem Mord an dem deutschen Urlauber, ihr Land sei sicher.

Ein deutscher Urlauber wird am Kruger-Nationalpark erschossen - die Politik legt auf einmal einen besonderen Aufklärungseifer an den Tag. Und was ist mit den vielen, vielen anderen Morden im Land?