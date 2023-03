Südafrika:Deutscher Tourist verschwunden

Von Bernd Dörries, Kapstadt

Am Wochenende sind sie wieder die Berge hinaufgelaufen. Dutzende Bewohner von Hout Bay, einem Vorort von Kapstadt, haben am Samstag die Wege abgesucht, die Nick Frischke benutzt haben könnte. Sie haben in Mulden nach ihm gesucht und in Spalten. Manche haben noch gehofft, ihn lebend zu finden, andere waren eher skeptisch. Am 15. Februar ist der 22-jährige Tourist aus Brandenburg zuletzt lebend gesehen worden in Südafrika. Zehn Tage zuvor war er am Kap angekommen, hatte sich ein Zimmer in einem kleinen Airbnb genommen, einen Surfkurs gebucht, sich über Weingüter informiert und im Einkaufszentrum an der Waterfront einen Sonnenhut gekauft. Nick Frischke mit Hut vor dem Spiegel, das war das letzte Bild, das die Familie von ihm bekam.