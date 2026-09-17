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Tödliche Gewalt gegen Frauen in Südafrika„Das Gesicht unserer Wut“

Lesezeit: 5 Min.

Die Leiche von Elizabeth Moselakgomo wurde vor knapp einer Woche entdeckt und ist damit die neunte getötete Frau innerhalb von zwei Monaten in Johannesburg.
Die Leiche von Elizabeth Moselakgomo wurde vor knapp einer Woche entdeckt und ist damit die neunte getötete Frau innerhalb von zwei Monaten in Johannesburg.
Foto: Social Media

Seit Mitte Juli wurden nahe Johannesburg die Leichen von neun Frauen gefunden. Südafrika steht unter Schock – und debattiert einmal mehr, wieso wohl kein anderes Land der Welt für Frauen so gefährlich ist.

Von Paul Munzinger, Kapstadt

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Am frühen Abend des 9. September, einem Mittwoch, verließ Elizabeth Moselakgomo ihr Haus im südafrikanischen Kempton Park im Großraum Johannesburg, um eine Runde zu joggen. Die 38-jährige Frau, die von allen Tsontso genannt wurde, war eine leidenschaftliche Sportlerin, die immer zur gleichen Zeit die gleiche Strecke lief, wie ihre Familie später südafrikanischen Medien mitteilte. Moselakgomos achtjährige Tochter habe deshalb sofort geahnt, dass etwas nicht stimmte, als ihre Mutter nicht wie sonst pünktlich um 18.30 Uhr wieder zu Hause war.

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