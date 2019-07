30. Juli 2019, 18:50 Uhr Südafrika Eisberge versetzen

Nick Sloane hat schon Pinguine von Öl befreit und das Kreuzfahrtschiff "Costa Concordia" gehoben. Nun möchte er den Wassermangel in Südafrika bekämpfen. Mit einem riesigen Eisklotz aus der Antarktis.

Von Bernd Dörries

Zwei Tanker sollen den Eisberg etwa 2600 Kilometer nach Kapstadt ziehen. (Foto: Sead Mujic)

"Damals haben alle gesagt, es würde nie klappen, heute sagen sie es wieder", sagt Nick Sloane und lächelt das Lächeln eines Mannes, der nichts dagegen hat, in regelmäßigen Abständen für verrückt erklärt zu werden. Denn es sind ja die auf den ersten Blick verrückten Dinge, die Sloane ein recht komfortables Auskommen sichern. Sloane wird gerufen, wenn es in den Meeren der Welt etwas zu bergen oder zu retten gibt: Einmal hat der 58-Jährige für Monate auf einem entlegenen Archipel gewohnt und die Bergung und Säuberung Tausender Pinguine überwacht, die vom Öl verschmutzt waren. Er hat Hubschrauberabstürze überlebt und gegen Piraten gekämpft. Und im Jahr 2013 schließlich die Costa Concordia gehoben, das Kreuzfahrtschiff, das vor der italienischen Küste auf einen Felsen aufgelaufen war.

Nun hat sich Ingenieur Sloane vorgenommen, einen Eisberg aus der Nähe der Antarktis nach Südafrika zu ziehen. Nicht um den Eisberg zu retten, sondern um das chronisch wasserknappe Südafrika vor der nächsten Dürre zu bewahren. 850 Meter lang, 450 Meter breit und etwa 230 Meter tief, das sind so die Idealmaße.

Ein riesiges Netz soll den Berg einfangen, zwei Tanker sollen ihn etwa 2600 Kilometer nach Kapstadt ziehen, wo er vor der Küste verankert und in ein riesiges Plastikkleid gesteckt werden soll. Das Schmelzwasser, das sich in den Mulden auf der Oberfläche bildet, soll in riesige Pipelines geleitet werden, bis zu 150 Millionen Liter am Tag, ein Viertel des Verbrauchs von Kapstadt.

Als Sloane sein Konzept das erste Mal präsentierte, im Jahr 2017, befand sich die Region gerade in der schlimmsten Dürre ihrer Geschichte. Es drohte der "Day Zero", der Tag, an dem der Stadt das Wasser ausgeht. Drei Jahre lang hatte es im Winter nicht genug geregnet, um die Staubecken aufzufüllen, aus denen das Westkap sein Trinkwasser bezieht und die große Teile des Landes erst fruchtbar machen. Trotzdem hielt sich die Begeisterung in Grenzen, als Sloane seine Idee vorstellte, der erste Zeitungstext erschien am 1. April. Die Leute hielten es für einen Witz. Sloane tat sich mit Experten zusammen und gründete mit 20 Wissenschaftlern und Geschäftsleuten das "Southern Ice Project". Er gab Studien in Auftrag und bastelte eine kleine Präsentation mit vielen bunten Grafiken. An einem Julitag stellt er sie im Kelvin Grove Club vor, einem recht kolonialen Country Club in Kapstadt. Die Bedingungen sind nicht optimal, es regnet so viel wie lange nicht mehr. Die Leute reden eher über zu viel als zu wenig Wasser. Die nächste Dürre wird kommen, sagt Sloane. "Die Zyklen der regenarmen Winter werden immer kürzer. Die nächste Krise ist unausweichlich." Tatsächlich ist sie nur ein paar Hundert Kilometer entfernt, weiter im Landesinneren müssen Kleinbauern ihr Vieh notschlachten, weil es kein Wasser gibt. Auch ihnen könne er vielleicht helfen mit dem Eisberg, sagt Sloane.

Es ist nicht das erste Mal, dass jemand erwägt, das schmelzende Eis der Gletscher nicht einfach ins salzige Meer laufen zu lassen, sondern für die Bekämpfung von Dürren und zur Sättigung des ständig steigenden Verbrauchs zu nutzen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden kleine Eisberge an die chilenische Küste geschleppt. Hundert Jahre später sollte ein viel größerer die Wasserknappheit in San Francisco beheben. Den größten Aufwand betrieben bisher die saudischen Ölprinzen, die in den Jahren 1978 bis 1981 mehr als 30 Expeditionen zum Südpol finanzierten, um an das kostbare Eis zu kommen. Sie sponserten sogar eine Eisbergkonferenz in Iowa, zu der Wissenschaftler aus der ganzen Welt kamen und auch 2000 Kilogramm Eis aus Alaska angekarrt wurden. Aus den Plänen wurde nichts, zu viel Eis würde auf dem Weg an die arabische Halbinsel schmelzen, meinten die Forscher damals.

Das sähe auf der Route nach Kapstadt anders aus, versichert Sloane. Das Wasser sei kälter, die Strömung günstiger. Er hat einige der Experten angeheuert, die damals schon für die Saudis forschten. Und er hat sich mit Olav Orheim zusammengetan, der viele Jahre das Norwegische Polarinstitut leitete.

Der Südafrikaner Nick Sloane, hier im Jahr 2013. (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

Zusammen haben sie die Routen der Eisberge auf Satellitenbildern studiert, mehr als 300 000 brechen jedes Jahr vom Eis der Antarktis ab, manche nur so klein wie Fußballfelder, manche so groß wie Jamaika. Etwa ein Drittel käme grundsätzlich für den Abtransport infrage. Als Ort des Enterns haben sie Gough Island ausgemacht, etwa in der Mitte zwischen der Kap-Halbinsel und dem ewigen Eis. Sie haben sich die Technik von Ölfirmen angeschaut, die bereits jetzt riesige Eisberge verschleppen, die auf Kollisionskurs mit Ölplattformen sind. Zwei Supertanker wären notwendig, um das Eis zu ziehen, Reisezeit etwa 120 Tage. Sloane rechnet mit Gesamtkosten von etwa 180 Millionen Euro. Verrückte Summe.

Aber nur auf den ersten Blick, sagt Sloane. "Mit Regenwasser können wir nicht konkurrieren. Wir sind aber deutlich billiger als Entsalzungsanlagen." Zwei südafrikanische Banken und die Schweizer Water Vision AG hätten bereits einen Teil der Finanzierung zugesagt.

Das Problem liege eher auf Abnehmerseite. Die Stadtverwaltung Kapstadts ist bisher zurückhaltend, etwas mehr Euphorie zeigt das durch Steuergelder finanzierte südafrikanische Wasserforschungsinstitut. Demnächst soll es ein Treffen mit der zuständigen Ministerin geben. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate denken über den Abtransport eines Eisbergs nach, in Deutschland sucht das Start-up Polewater nach Investoren.

Kritiker glauben, dass sich ein Eisberg nicht über lange Strecken transportieren lasse, ohne zu zerbrechen. Auch sei unklar, wie die Meereswelt vor der Küste auf die Eismassen reagiere. Sloane und seine Mitstreiter aber halten das Konzept für durchdacht, sie glauben, es fehle der Politik nur der Mut, etwas so Verrücktes zu tun, wie Sloane es schon sein Leben lang tut.

Die Welt werde auf der Suche nach Trinkwasser irgendwann nicht mehr an den jahrtausendealten Gletschern des Südpols vorbeikommen, sagt Sloane. "In 40 Jahren wird es sowieso gemacht, warum nicht auch jetzt schon."