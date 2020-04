In einem Supermarkt in Johannesburg deckt sich ein Kunde rechtzeitig im März mit Corona-Bier ein.

Es waren bewegende Szenen in den Alkoholläden Südafrikas vor einigen Wochen. Männer standen mit leerem Blick vor dem ebenso leeren Gin-Regal. Das Telefon läutete ständig mit besorgten Stimmen, ob es denn noch Bier und Wein gebe. Vor manchen Läden bildeten sich lange Schlangen, die Eigentümer sagten verblüfft, dass sie an einem Tag so viel verkauften wie in einem ganzen Monat.