Bei einem Staudammbruch im Osten des Sudans sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) mindestens 30 Menschen umgekommen. Lokale Medien sprechen gar von doppelt so vielen Opfern. 150 bis 200 Menschen werden laut einem Ersthelfer vermisst. Die Fluten haben außerdem mindestens 20 Dörfer zerstört, die Häuser von rund 50 000 Menschen sind der UN zufolge betroffen. „Die Gegend ist nicht mehr wiederzuerkennen. Die Strom- und Wasserleitungen sind zerstört“, schrieb Omar Eissa Haroun, Chef der Wasserbehörde des Bundesstaates Rotes Meer, in einer WhatsApp-Nachricht an seine Mitarbeiter.