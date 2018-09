10. September 2018, 16:33 Uhr Suche vor Neufundland Hoffnungen, Küblblöck lebend zu finden, schwinden

Nach Angaben kanadischer Seenot-Rettungskräfte fehlt vom vermissten Daniel Kaiser-Küblböck weiterhin jede Spur.

Am Montagmorgen (Ortszeit) hat die Küstenwache die Suche per Flugzeug und Hubschrauber fortgesetzt.

Wie lange sie dauern soll, wollen die Behörden im Laufe des Tages entscheiden.

Die kanadische Küstenwache hat ihre Suche nach dem vermissten Daniel Kaiser-Küblböck am Montag mit Unterstützung aus der Luft fortgesetzt. Im Laufe des Tages soll entschieden werden, ob es mit der Suche weitergehe und wie die nächsten Schritte sein werden, teilte ein Sprecher der Küstenwache in Halifax der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Küstenwache hatte am Sonntag auf der Suche nach Küblböck, der nach Angaben des Reiseveranstalters Aida Cruises vom Kreuzfahrtschiff Aidaluna über Bord gegangen war, zwei Schiffe, ein Aufklärungsflugzeug und einen Hubschrauber im Einsatz. Über Nacht suchte ein Schiff der Küstenwache nach Küblböck. Zunächst hatten sich die Aidaluna und ein weiteres Kreuzfahrtschiff ebenfalls an der Suche beteiligt. Sie verlief bis zum Montagmorgen ergebnislos.

Der 33-Jährige war nach Angaben des Anbieters bei einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York am Sonntag etwa 185 Kilometer nördlich von St. John's/Neufundland, in der Labradorsee über Bord gegangen. Die Wassertemperatur beträgt dort etwa 10,5 Grad. Ohne Hilfe liegt die Überlebenschance bei nur wenigen Stunden. Der Kreuzfahrt-Veranstalter äußerte schon am Sonntag die Annahme, dass Kaiser-Küblböck, der sich privat an Bord befand, absichtlich gesprungen sei.

Kaiser-Küblböck wurde einem größeren Fernsehpublikum bekannt, als er in den Jahren 2002/03 an der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar teilnahm. Er belegte in der Staffel den dritten Platz und landete mit der Single "You drive me crazy" an der Spitze der deutschen CD-Charts. In den folgenden Jahren arbeitete er als Künstler und Geschäftsmann und legte sich den Doppelnamen Kaiser-Küblböck zu, zuletzt besuchte er eine Schauspielschule in Berlin.

Jene Schule bestritt am Montag Vorwürfe von Mobbing. "Die Behauptung über Mobbing an unserer Schule weisen wir strikt zurück", hieß es in einer Erklärung der ETI Schauspielschule Berlin des Vereins Europäisches Theaterinstitut. "Wir sind zutiefst bestürzt und geschockt über das Verschwinden unseres Schülers Daniel Kaiser-Küblböck. Die ETI Schauspielschule Berlin möchte zum Schutz der Privatsphäre von Daniel zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen zu den im Internet kursierenden Gerüchten tätigen." Die Gedanken seien bei der Familie, den Freunden und Fans. Im Internet kursiert ein angeblich Anfang August von Küblböck verfasster Netzeintrag, in dem von monatelangem Mobbing an der Schule die Rede ist und einer Dozentin vorgeworfen wird, nichts dagegen unternommen zu haben.