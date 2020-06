Stuttgart:Polizei bittet um Mithilfe

Risse sind in einer beschädigten Scheibe eines Einzelhandelsgeschäfts in Stuttgart zu sehen.

Wie konnte es zu den beispiellosen Gewaltausschreitungen in Stuttgart kommen? Um die Umstände aufzuklären, suchen die Ermittler Bilder und Videos vom Geschehen.

Nach den Ausschreitungen in Stuttgart in der Nacht zum Sonntag bittet die Polizei nun Zeugen um Hilfe bei den Ermittlungen. Auf Twitter teilten die Stuttgarter Beamten den Aufruf, Bilder und Videos auf dem Hinweisportal der baden-württembergischen Polizei hochzuladen.

Die Polizei erklärte außerdem in einer Presseerklärung am Sonntag, dass man zur Aufklärung der Straftaten eine 40-köpfige Ermittlungsgruppe namens "Eckensee" eingerichtet habe. Ermittelt werde unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs.

Ausgelöst habe die Randale der Polizei zufolge eine Drogenkontrolle: Gegen 23.30 Uhr hätten Beamten einen 17-Jährigen wegen eines mutmaßlichen Drogendelikts kontrolliert, berichtete Polizeivizepräsident Thomas Berger am Sonntag bei einer Pressekonferenz. Sofort hätten sich Hunderte Personen mit dem Jugendlichen solidarisiert und die Beamten angegriffen.

Horst Seehofer plant Besuch

An den Krawallen in der Nacht zum Sonntag seien 400 bis 500 Menschen beteiligt gewesen - festgenommen wurden allerdings nur 24 Personen, darunter auch Minderjährige. Mindestens 19 Polizisten wurden verletzt, zwölf Polizei-Autos demoliert. 40 Geschäfte wurden nach Polizeiangaben beschädigt, neun geplündert. In der Nacht zum Montag habe es keine weiteren Ausschreitungen mehr gegeben.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte an, sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Dies teilte das baden-württembergische Innenministerium am Montag mit. Innenminister Thomas Strobl (CDU) werde Seehofer um zwölf Uhr zu einem Gespräch in seinem Büro treffen, später werde man die Innenstadt besichtigen.