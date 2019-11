Nach einem tödlichen Raser-Unfall hat das Landgericht Stuttgart den Fahrer Mert T. am Freitag wegen eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt. Zudem soll ihm sein Führerschein für vier Jahre abgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte dafür plädiert, den tödlichen Autounfall als Mord zu werten. Die Verteidigung sprach dagegen von fahrlässiger Tötung. "Dass Sie ein Mörder sind, konnten wir nicht feststellen", sagte die Richterin. Es war vorher fraglich, welcher Linie das Gericht folgen würde.

Der heute 21 Jahre alte Mert T. hatte sich am 6. März 2019 einen 550 PS-starken Jaguar ausgeliehen und war damit kurz vor Mitternacht mit mindestens 160 km/h auf der Rosensteinstraße in Stuttgart stadteinwärts gerast. Als ein entgegenkommendes Auto seine Fahrbahn kreuzte, um nach links abzubiegen, riss er den Jaguar nach links und prallte mit hoher Geschwindigkeit auf einen Kleinwagen. Es war das Auto von Riccardo K., 25, und dessen Lebensgefährtin Jaqueline B., 22, die gerade aus der Tiefgarage eines Multiplexkinos an der Rosensteinstraße gefahren waren und an der Einmündung stoppten. Beide wurden durch den heftigen Aufprall sofort getötet.

Mert T. wurde noch am Unfallort vorläufig festgenommen und zunächst in eine Klinik gebracht, weil er als suizidgefährdet galt, dann in die Untersuchungshaft verlegt. Während des Prozesses, der am 11. September begann, schwieg er. Seine Anwälte trugen zu Beginn in seinem Namen eine schriftliche Einlassung vor. "Wegen mir sind zwei junge Menschen gestorben, es gibt nichts zu beschönigen", hieß es darin. Aber niemals, keinesfalls, "wollte ich das Leben Dritter oder mein eigenes Leben durch einen Unfall riskieren". Ihm sei schmerzlich bewusst, "dass ich meine Fehler nicht wiedergutmachen kann und über wie viele Menschen ich großes Leid gebracht habe".

Anwälte sprachen von "entwicklungsbedingter Reifeverzögerung"

Vor dem Unfall absolvierte Mert T. eine Ausbildung als Mechatroniker bei Daimler, im Prozess beschrieben ihn Freunde als ruhig, zurückhaltend, fleißig und zielstrebig. Er hatte eine Leidenschaft für schnelle Autos und schon mehrmals Luxus-Sportwagen für schnelle Spritztouren gemietet.

Seine Verteidiger attestierten ihrem Mandanten eine "entwicklungsbedingte Reifeverzögerung" und plädierten für eine zweijährige Haftstrafe wegen fahrlässiger Tötung. Die Staatsanwältin forderte eine sechsjährige Haftstrafe wegen Mordes, bei Anwendung von Jugendstrafrecht. Die Anwälte der Eltern und des Bruders des getöteten Riccardo forderten acht Jahre, die Anwälte der Eltern von Jaqueline plädierten auf Erwachsenenstrafrecht und lebenslang.

Zur Frage, ob ein tödlicher Unfall als Mord zu werten ist, hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) in mehreren Entscheidungen geäußert. Entscheidend ist demnach, ob dem Unfallverursacher ein bedingter Tötungsvorsatz nachzuweisen ist, ob er also den Tod des Opfers "billigend in Kauf genommen" hat. Dazu bedürfe es, sagt der BGH, eines "Wissenselements" - der Täter müsse den Tod als "mögliche, nicht ganz fernliegende Folge seines Handelns erkennen" - und eines "Willenselements": Er müsse sich "zumindest mit dem Eintritt des Todes abfinden, mag ihm dieser auch gleichgültig oder an sich unerwünscht sein".