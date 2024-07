Von Max Ferstl, Roland Muschel

Am besten verschafft man sich erst mal einen Überblick über dieses Viertel, das manche verklären und andere verachten. Nur mal sehen, wer hier so wohnt. Also: An der Ecke zur Weberstraße residieren die örtlichen Hell’s Angels, graue Fassade, die Fenster vergittert. Lädt nicht unbedingt zum Eintreten ein. Zwei Häuser weiter folgt wider Erwarten kein Tattoo-Studio, sondern der Schwäbische Heimatbund und der Verschönerungsverein Stuttgart.