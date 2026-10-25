Luxusautos aus Strafverfahren, Sammler im Kaufrausch und ein VW Polo zum erstaunlichen Preis: Bei der bislang größten Justiz-Auktion in der Geschichte Baden-Württembergs ist der Andrang riesig.

Karsten Vorschau sagt, er sei ein kleiner Sammler. Daheim hat er zwei Porsches und zwei Ferraris in der Garage. Heute könnte ein Lamborghini dazukommen. Allerdings müsste dann eines der anderen Autos weichen, sagt der Unternehmer. Schon wegen des Platzes.