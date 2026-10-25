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Justiz-Auktion710 000 Euro für einen Lamborghini aus zwielichtigen Kreisen

Lesezeit: 3 Min.

Startpreis: 380 000 Euro – ein Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster steht bei einer Justiz-Auktion im Mercedes-Benz-Museum.
Startpreis: 380 000 Euro – ein Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster steht bei einer Justiz-Auktion im Mercedes-Benz-Museum.
Foto: Florian Ertl/dpa

Luxusautos aus Strafverfahren, Sammler im Kaufrausch und ein VW Polo zum erstaunlichen Preis: Bei der bislang größten Justiz-Auktion in der Geschichte Baden-Württembergs ist der Andrang riesig.

Von Roland Muschel, Stuttgart

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Karsten Vorschau sagt, er sei ein kleiner Sammler. Daheim hat er zwei Porsches und zwei Ferraris in der Garage. Heute könnte ein Lamborghini dazukommen. Allerdings müsste dann eines der anderen Autos weichen, sagt der Unternehmer. Schon wegen des Platzes.

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