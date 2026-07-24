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StuttgartNach Angriff im Einkaufszentrum: So geht es heute weiter

Der Tatverdächtige soll heute vor einen Haftrichter kommen.
Der Tatverdächtige soll heute vor einen Haftrichter kommen. Christoph Schmidt/dpa

In Stuttgart attackiert ein Mann in einem Einkaufszentrum eine Frau mit einem Messer und zündet sie an. Ärzte kämpfen um ihr Leben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen; die Ermittlungen laufen.

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Nach dem lebensgefährlichen Angriff auf eine Frau an ihrem Arbeitsplatz in einem Stuttgarter Einkaufszentrum soll der Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser wird dann voraussichtlich entscheiden, ob der 54-jährige Deutsche in Untersuchungshaft kommt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich bislang nicht zu einem konkreten Tatvorwurf geäußert.

Der Mann soll die 47-Jährige am Donnerstag kurz nach Öffnung des Einkaufszentrums mit einem Messer angegriffen und angezündet haben. Sie arbeitet den Angaben nach dort in einem Ladengeschäft. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. „Ersten Ermittlungen zufolge sollen der Mann und die Frau sich in einer persönlichen Beziehung befunden haben“, teilten die Behörden lediglich mit.

Die Frau war mit Stich- und Brandverletzungen in ein Krankenhaus gekommen und wurde dort laut einem Polizeisprecher operiert. Der Tatverdächtige war nach dem Vorfall zunächst geflohen. Einsatzkräfte nahmen ihn rund zwei Stunden später im Stuttgarter Stadtteil Heumaden fest.

Die Shopping-Mall liegt am Mailänder Platz im Europaviertel, wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg entfernt. In dem rund 43 000 Quadratmeter großen Einkaufszentrum gibt es etwa 200 Läden, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe.

Es war nach der Tat geräumt und teilweise abgeriegelt worden. Als die Polizei ihren Einsatz beendet hatte, nahm es aber wieder den Betrieb wie gewohnt auf.

© SZ/dpa/gelu - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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