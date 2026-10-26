Ein Kreuzfahrtschiff ist bei stürmischem Wetter in Bremerhaven mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall beim Auslaufen des Schiffes aus dem Hafen. Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht. Zunächst war von einer Kollision zwischen dem Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 3 und einem Containerschiff die Rede. Später teilte die Polizei mit, dass insgesamt drei Schiffe betroffen sind.

Tui Cruises bestätigte den Unfall. Eine Sprecherin sagte allerdings, das Schiff sei nur mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Die Mein Schiff 3 sei nun wieder am Pier, wo der Schaden begutachtet werde. Zum Unfallzeitpunkt waren demnach 2428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord. Verletzte gebe es nicht. Alle könnten vorerst an Bord bleiben. Fachleute seien vor Ort und untersuchten die Lage. „Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen“, so die Sprecherin.

Nach Angaben der Polizei war das Ausmaß des Schadens und die Unfallursache am Sonntagabend unklar. Am Montag werde es weitere Informationen geben.

Auf einem Augenzeugenvideo, das in sozialen Netzwerken verbreitet wird, ist zu sehen, wie das Kreuzfahrtschiff von Schleppern begleitet bei deutlichem Wellengang ausläuft. Es ist zu erkennen, wie Schleppboote erfolglos versuchen, das Kreuzfahrtschiff ins richtige Fahrwasser zu schieben. Der Abstand zu einem an der Hafenmauer liegenden Containerschiff wird immer kleiner, daraufhin kollidiert die Mein Schiff 3 an der Steuerbordseite mit einem Containerschiff Das Video ruckelt. „Ich glaube, das war es mit der Reise“, sagt eine Frau in dem Video. Auf den Bildern sind Trümmer und stark beschädigte Rettungsboote zu sehen. Die Nordsee-Zeitung berichtete, dass die Bordwand eines Containerschiffs durch den Zusammenstoß auf einer Länge von rund zehn Metern aufgerissen sei.

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Die „Mein Schiff 3“ hat nach Angaben der Homepage Platz für 2506 Passagiere. Demnach gibt es an Bord neun Restaurants und Bistros sowie 15 Bars und Lounges.

Frachter vor Schiermonnikoog manövrierunfähig

Vor der niederländischen Insel Schiermonnikoog geriet derweil bei einem heftigen Herbststurm ein Schiff in Schwierigkeiten. Ein Schwerlastfrachtschiff einer deutschen Reederei wurde zeitweise manövrierunfähig. Drei der 25 Besatzungsmitglieder seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Zwei von ihnen seien mit einem Hubschrauber in die Universitätsklinik von Groningen gebracht worden.

Den Angaben zufolge hielt der Ankermechanismus des Schiffs UHL Freedom knapp 30 Kilometer nördlich von Schiermonnikoog dem Sturm nicht stand. Zudem habe es Probleme mit der Maschinenleistung gegeben. Das Schiff war auf dem Weg nach Emden. Ob und wie es die Fahrt fortsetzen soll, werde mit der in Hamburg ansässigen Reederei der UHL Freedom geklärt.

Die Einsatzkräfte des niederländischen Rettungsdienstes KNRM wurden nach Angaben eines Sprechers durch zwei Schiffe aus Deutschland unterstützt, darunter der Seenotrettungskreuzer Hamburg. Ein Sprecher der niederländischen Küstenwache sagte, das Schwerlastschiff habe unter anderem Flügel für Windräder geladen.

Warnungen vor Sturmflut

Am Wochenende brachten Herbsttiefs starke Stürme und hohe Wellen. Der Deutsche Wetterdienst erwartete an der Nordsee am Sonntag Sturmböen und teilweise auch orkanartige Böen. Mehrere Fährverbindungen wurden eingestellt.