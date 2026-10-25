In Bremerhaven ist ein Kreuzfahrtschiff mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Das teilte die Polizei in Bremen mit. Es sei nicht bekannt, dass es Verletzte gebe. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Auf einem Video , das in sozialen Netzwerken verbreitet wird, ist zu erkennen, wie Schleppboote offenbar erfolglos versuchen, das Kreuzfahrtschiff ins richtige Fahrwasser zu schieben. Daraufhin kollidiert die Mein Schiff 3 an der Steuerbordseite mit einem Containerschiff, die Schäden am Kreuzfahrtschiffe sind deutlich zu sehen.

Die „Mein Schiff 3“ nach der Kollision mit Schäden an der Steuerbordseite. Jörn Hüneke/Jörn Hüneke/dpa

Tui Cruises bestätigte, dass es beim Auslaufen der Mein Schiff 3 in Bremerhaven zu der Kollision kam. Das Schiff befinde sich wieder am Pier, wo der Schaden begutachtet werden solle. Eigentlich sollte es für eine 20-tägige Rundreise zu den kanarischen Inseln aufbrechen.

Frachter vor Schiermonnikoog manövrierunfähig

Vor der niederländischen Insel Schiermonnikoog geriet bei einem heftigen Herbststurm ein Schiff in Schwierigkeiten. Ein Schwerlastfrachtschiff einer deutschen Reederei wurde zeitweise manövrierunfähig. Drei der 25 Besatzungsmitglieder seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Zwei von ihnen seien mit einem Hubschrauber in die Universitätsklinik von Groningen gebracht worden.

Den Angaben zufolge hielt der Ankermechanismus des Schiffs UHL Freedom knapp 30 Kilometer nördlich von Schiermonnikoog dem Sturm nicht stand. Zudem habe es Probleme mit der Maschinenleistung gegeben. Das Schiff war auf dem Weg nach Emden. Ob und wie es die Fahrt fortsetzen soll, werde mit der in Hamburg ansässigen Reederei der UHL Freedom geklärt.

Die Einsatzkräfte des niederländischen Rettungsdienstes KNRM wurden nach Angaben eines Sprechers durch zwei Schiffe aus Deutschland unterstützt, darunter der Seenotrettungskreuzer Hamburg. Ein Sprecher der niederländischen Küstenwache sagte, das Schwerlastschiff habe unter anderem Flügel für Windräder geladen.

Am Wochenende brachten Herbsttiefs starke Stürme und hohe Wellen. Der Deutsche Wetterdienst erwartete an der Nordsee am Sonntag Sturmböen und teilweise auch orkanartige Böen. Einige Fährverbindungen wurden eingestellt. So gab es für Sonntagabend keine Fahrten mehr von Neßmersiel und Norden im Landkreis Aurich zur Insel Baltrum. Auch die Fähre von und nach Norderney wurde eingestellt. Eine Fahrt zur oder von der Insel Langeoog war nur am Sonntagmorgen möglich, die anderen Abfahrten fielen wegen der Wetterlage aus. Der Fährverkehr von und nach Wangerooge wurde ebenfalls eingestellt.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte vor einer Sturmflut an der deutschen Nordseeküste. Die Deutsche Bahn stellte daraufhin den Betrieb des Syltshuttle-Autozugs am Mittag ein. In Hamburg soll das Wasser am Pegel St. Pauli am Montagmorgen gegen 4.00 Uhr auf 2 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen.