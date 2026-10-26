Nachdem ein Kreuzfahrtschiff in Bremerhaven am Sonntagabend mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen ist, gibt es neue Erkenntnisse. Die Polizei teilte am Montag mit, dass eine Windböe die Kollisionen verursacht hat.

Das nahezu voll besetzte Tui-Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 3 hatte am Abend in Richtung Kanaren aufbrechen sollen. Während es unterstützt von Schleppern auslief, wurde es nach Polizeiangaben von der Böe erfasst. Es sei daraufhin auf zwei Containerschiffe zugetrieben, die an der Stromkaje festgemacht hatten. An dem kleineren Containerschiff sei ein leichter Schaden entstanden, bei dem größerem ein erheblicher. Auch das Tui-Schiff wurde erheblich beschädigt.

„Durch den Zusammenstoß wurde die Backbordseite des großen Containerschiffs auf mehreren Metern aufgerissen und Containerführungen deformiert“, teilte die Polizei mit. Die Schäden befänden sich jeweils mehrere Meter über der Wasserlinie. Bei keinem der Schiffe habe es einen Wassereinbruch gegeben. Das Kreuzfahrtschiff fuhr nach dem Unfall zurück zum Kreuzfahrterminal. Alle drei am Unfall beteiligten Schiffe wurden mit einem Auslaufverbot belegt. Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Tui-Cruises hat die Reise des Kreuzfahrtschiffes mittlerweile abgesagt. „Die festgestellten Schäden machen kurzfristige Reparaturarbeiten in einer Werft erforderlich“, sagte eine Sprecherin der Reederei. Zum Unfallzeitpunkt waren 2428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord. Alle konnten vorerst auf dem Schiff bleiben.

Auf einem Augenzeugenvideo, das in sozialen Netzwerken verbreitet wird, ist zu sehen, wie das Kreuzfahrtschiff von Schleppern begleitet bei deutlichem Wellengang ausläuft. Es ist zu erkennen, wie Schleppboote erfolglos versuchen, das Kreuzfahrtschiff ins richtige Fahrwasser zu schieben. Der Abstand zu einem an der Hafenmauer liegenden Containerschiff wird immer kleiner, daraufhin kollidiert die Mein Schiff 3 an der Steuerbordseite mit einem Containerschiff. Das Video ruckelt. „Ich glaube, das war es mit der Reise“, sagt eine Frau in dem Video. Auf den Bildern sind Trümmer und stark beschädigte Rettungsboote zu sehen.

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Auch andernorts sorgten starke Winde für Zwischenfälle im Schiffsverkehr. Vor der niederländischen Insel Schiermonnikoog geriet bei einem heftigen Herbststurm ein Schiff in Schwierigkeiten. Ein Schwerlastfrachtschiff einer deutschen Reederei wurde zeitweise manövrierunfähig. Drei der 25 Besatzungsmitglieder seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Zwei von ihnen seien mit einem Hubschrauber in die Universitätsklinik von Groningen gebracht worden.

Den Angaben zufolge hielt der Ankermechanismus des Schiffs UHL Freedom knapp 30 Kilometer nördlich von Schiermonnikoog dem Sturm nicht stand. Zudem habe es Probleme mit der Maschinenleistung gegeben. Das Schiff war auf dem Weg nach Emden.