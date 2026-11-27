Stürmisches Wetter hat das Thanksgiving-Fest bei Hunderttausenden US-Amerikanern durcheinander gewirbelt. Vor allem an der Ostküste des Landes kam es zu Stromausfällen und massiven Störungen im Flugverkehr. Während die New Yorker Thanksgiving-Parade, die für ihre riesigen Helium-Ballons bekannt ist, auf Samstag verschoben werden musste, konnte der Festzug beispielsweise in Detroit stattfinden.

Viele Haushalte blieben am Erntedankfest, einem der landesweiten wichtigsten Feiertage, ohne Elektrizität: Wie die Seite PowerOutage.us mitteilte, wurden bei rund 925 000 Kunden am frühen Abend (Ortszeit) Ausfälle registriert – die mit Abstand meisten von ihnen im Nordosten des Landes. So meldeten fast 230 000 Kunden im Bundesstaat Pennsylvania einen Stromausfall. Rund um die Hauptstadt Washington kam es in Maryland bei 170 000 Kunden sowie bei 140 000 Kunden in Virginia zu Störungen. In New Jersey waren rund 146 000 Kunden betroffen.

Im Bundesstaat Missouri, wo es am Abend ebenfalls zu hunderttausend Elketrizitätsausfällen kam, war über Nacht Schnee gefallen, der die Stromleitungen beschädigte, wie der Sender CNN meldete. Das Stromnetz verläuft in den USA weitgehend oberirdisch. Es ist daher besonders anfällig für Stürme und umstürzende Bäume.

In Maryland waren mehr als 1,9 Millionen Einwohner aufgerufen, ihren Wasserverbrauch einzuschränken. Dies diene als reine Vorsichtsmaßnahme, sollte es zu Problemen bei der Aufbereitung von Wasser kommen, teilte das Wasserversorgungunternehmen mit.

Ein heftiger Sturm fegte am Donnerstag über die Ostküste. Gegen Mittag maß der Nationale Wetterdienst im Central Park in New York Windböen mit einer Geschwindigkeit von umgerechnet 77 Kilometern pro Stunde. Erwartet wurde, dass der Wind im Laufe des Nachmittags noch an Kraft gewinnen werde. Bis in den Abend hinein könnten dann Geschwindigkeiten von bis zu umgerechnet fast 105 Kilometern pro Stunde möglich sein, hieß es.

Auch der Betrieb an den Flughäfen wurde gestört. Die Flugtracking-Webseite Flightradar24 zählte an den drei Flughäfen in der Hauptstadtregion Washington sowie Baltimore am frühen Abend insgesamt rund 550 verspätete Flüge und gut 160 Annullierungen. Ein ähnliches Bild zeichnete sich rund um New York ab: Mehr als 630 Flüge wurden hier an drei Airports insgesamt als verspätet gemeldet, dazu kamen 150 Streichungen.

Für die auf Samstag verschobene New Yorker Thanksgiving-Parade gilt, dass die Ballons bei Windböen von mehr als 55 Kilometer pro Stunde nicht aufsteigen dürfen. Die Riesenfiguren schweben normalerweise mit Helium gefüllt über dem Umzug und werden von zahlreichen Helfern an Seilen geführt. Neben den Ballons sind auch aufwendig gestaltete Festwagen, Marschkapellen, Tanzgruppen und kostümierte Figuren Teil der Parade.

In Detroit hingegen konnte eine Parade stattfinden. Die 100. Auflage der America's Thanksgiving Parade zog bei grauem Himmel durch die Stadt im Bundesstaat Michigan.