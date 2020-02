In Köln waren am Sonntagnachmittag erste heftige Sturmböen zu spüren. Ein Schild vor dem Dom warnt vor dem erwarteten Steinschlag. Wegen Sabine wurden in Nordrhein-Westfalen nicht nur zahlreiche Sport- und Kulturveranstaltungen abgesagt. Am späten Nachmittag stellte die Bahn Fern- und Nahverkehr in dem Bundesland komplett ein.