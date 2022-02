Um eine Ahnung davon zu bekommen, mit welcher Wucht das Sturmtief Zeynep auch Deutschland treffen würde, musste man am Freitagnachmittag nur einen Blick nach Großbritannien werfen. Dort nahm der Sturm bereits Anlauf, unter einem anderen Namen zwar (Eunice), aber mit den gleichen Windstärken, die auch Deutschland drohen. Eindrücklich war das zu sehen am Londoner Millennium-Dome im Stadtteil Greenwich, wo Eunice mit bis zu 150 km/h die Dachbespannung zerfetzte und klaffende Löcher in die zeltartige Konstruktion riss.

Und weil neben den Schäden, neben den peitschenden Sturmwellen und ausgerissenen Bäumen vor allem Zahlen dem Wind ein Gesicht geben, schickten die Meteorologen am frühen Nachmittag eine Messung durch die britischen Medien: Auf der Isle of Wight im Ärmelkanal hatten sie mit rund 196 Kilometern pro Stunde die höchste je in England gemessene Windgeschwindigkeit registriert. Die Behörden in London riefen mit der Farbe Rot die höchste Wetter-Warnstufe aus, zum ersten Mal, seit diese Kategorisierung 2011 eingeführt wurde.

Bürgermeister Sadiq Khan forderte die Menschen in der britischen Hauptstadt dazu auf, zu Hause zu bleiben. Es bestehe Lebensgefahr, warnte der Wetterdienst Met Office. Am Flughafen Heathrow und dem London City Airport wurden Dutzende Flüge gestrichen. Der Hafen von Dover wurde geschlossen, Zehntausende Haushalte in Großbritannien und Irland waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Straßen und Brücken wurden gesperrt. Trotzdem gab es Berichte über Menschen, die im Meer schwimmen gingen. Das sei "wahrscheinlich das Dümmste, was man machen kann", sagte Roy Stokes von der Umweltbehörde Environment Agency der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Auch Frankreich und die Niederlande bereiteten sich auf den Sturm vor, in Deutschland warnten Experten seit Freitagmorgen auf allen Kanälen vor Schäden und Unfällen. "Alles, was auf der Terrasse ist, was nicht niet- und nagelfest ist, am besten reinholen, in die Garage stellen", sagte etwa Christopher Rehnert, Leiter der Feuerwehr Lüdenscheid, in der ARD. Blumenkästen oder andere Gegenstände sollten von Balkonen entfernt werden. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor extremen Orkanböen an der Nordsee mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde von Freitagnachmittag an. Es bestehe Lebensgefahr durch umstürzende Bäume und herabstürzende Gegenstände. "Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien! Verlassen Sie nicht das Haus!" hieß es auf der Website des DWD.

Gerade erst hatte Tief Ylenia Deutschland von Osten nach Westen durchgewirbelt, am Donnerstagmorgen stürzten Bäume um, Züge fielen aus, mindestens drei Autofahrer starben und die Feuerwehr rückte zu zahllosen Einsätzen vor allem im Norden des Landes aus. Die Verschnaufpause für die Einsatzkräfte war also nur von kurzer Dauer. Und glaubt man den Meteorologen, dann wird Zeynep sogar noch heftiger ausfallen als Ylenia. Die Niederlande und Irland meldeten am Freitagnachmittag bereits erste Todesopfer: Drei Menschen seien von umgefallenen Bäumen erschlagen worden.

Schwerpunkt der neuen Sturm- beziehungsweise sogar Orkanlage sei die Nordhälfte Deutschlands, hieß es beim Deutschen Wetterdienst (DWD), also Teile von Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen. An der deutschen Nordseeküste wurde eine schwere Sturmflut erwartet. In Hamburg beispielsweise rechneten die Meteorologen mit Wasserständen von drei Metern über dem normalen Hochwasser; der höchste Stand werde wahrscheinlich zwischen fünf und sechs Uhr am Samstagmorgen erreicht, sagte Bernd Brügge vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Bereits am frühen Freitagmorgen wurde erneut der Fischmarkt in Altona überspült.

Auch der Schulunterricht wurde am Freitag von der Sturmlage beeinträchtigt. Aus Hamburg hieß es, Sorgeberechtigte könnten selbst entscheiden, ob ihr Kind zu Hause bleibe. Im Regierungsbezirk Arnsberg in Nordrhein-Westfalen sollte von Mittag an die Schule ausfallen. Und auch in Bochum wurden Eltern aufgefordert, ihre Kinder früher abzuholen. Die Deutsche Bahn riet Fahrgästen, ihre für den späten Freitagnachmittag geplanten Reisen möglichst vorzuziehen. Fern- und Regionalverkehr sollten in Norddeutschland und Teilen Nordrhein-Westfalens nach und nach eingestellt werden. Der Schutz der Reisenden und der Beschäftigten habe Vorrang, hieß es.

In der zweiten Nachthälfte sollte Zeynep dann auf die Ostseeküste treffen und allmählich nachlassen. "Damit ist die Unwettergefahr erst einmal gebannt", sagte ein Meteorologe. Trotzdem bleibt es laut DWD mindestens bis zum Montag in Deutschland stürmisch. "Es kehrt einfach keine Ruhe ein."