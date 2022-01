Obgleich "Nadia" nicht zu den heftigsten Unwettern der Geschichte zählt, werden im Norden Erinnerungen an die Sturmflut von 1962 wach. Ein Mensch stirbt, die Böen richten Schäden an Häusern und Autos an. Welchen Einfluss hat die Erderwärmung?

Von Peter Burghardt, Hamburg, und Marlene Weiß

Der Tag vor dem Sturm im Norden war geradezu verblüffend freundlich, der Sturm schlich sich sozusagen an. Am Freitag schien in Hamburg und bis an die Küste von Schleswig-Holstein hinauf plötzlich die Sonne, ungefähr zum ersten Mal seit Menschengedenken, nach Ewigkeiten unter einem Himmel wie einem nassen Lappen. Dann, der Wetterdienst hatte ja schon gewarnt, ging es los. Denn dann kam Nadia.