Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms "Ylenia" den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen am Morgen mitteilte. Auswirkungen gebe es demnach auch in anderen Bundesländern.

Das Sturmtief hat in Niedersachsen und Bremen zahlreiche Einsätze der Feuerwehr ausgelöst. Bei den meisten Alarmierungen in der Nacht zu Donnerstag ging es zunächst um umgestürzte oder vom Umstürzen bedrohte Bäume, wie die zuständigen Leitstellen berichteten. Auf der Bundesstraße 70 bei Westoverledingen (Landkreis Leer) konnte ein Lkw-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in einen umgestürzten Baum hinein. Der Mann sei nicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Umgestürzte Bäume führten auch im Bahnverkehr zu Verzögerungen. Das Ausmaß hielt sich aber zunächst in Grenzen. Zwischen Bremen und Hamburg stürzte bei Buchholz (Nordheide) ein Baum auf die Gleise. Ein ICE musste deshalb umgeleitet werden, wie ein Bahnsprecher sagte.

Die Hochwasserstände an der niedersächsischen Nordseeküste blieben in der Nacht zum Teil niedriger als erwartet. Anders als für Schleswig-Holstein und Hamburg hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hier auch nicht vor einer Sturmflut gewarnt.

Die Sturmflutgefahr für die nächsten Tage ist damit allerdings noch nicht ganz vorbei: Das BSH rechnet nach derzeitiger Sicht in der Nacht von Freitag auf Samstag mit deutlich erhöhten Wasserständen. Für Freitag wird das nächste Orkantief - "Zeynep" genannt - von den Britischen Inseln kommend erwartet.

Ausnahmezustand in Berlin ausgerufen

Die Feuerwehr Berlin hat am frühen Donnerstagmorgen den Ausnahmezustand ausgerufen. "Auch uns hat das Unwetter erreicht", sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Berlin. Seit 2.00 Uhr sei ein starker Anstieg an wetterbedingten Einsätzen zu verzeichnen. Gegen 2.30 Uhr habe man sich entschieden, den Ausnahmezustand auszurufen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren wurden in den Dienst gerufen, um die Berufsfeuerwehr zu unterstützen.

Aktuell muss die Berliner Feuerwehr nach Angaben des Sprechers zu 40 bis 50 Einsätzen ausrücken. Dabei handele es sich überwiegend um umgestürzte Bäume und lose Dachziegel oder ähnliche Gebäudeschäden. In Lichterfelde sind beispielsweise drei Bäume auf mehrere parkende Autos gefallen und auch ein Lichtmast wurde mitgerissen. Meldungen von Verletzten lagen aus Berlin zunächst nicht vor.

In Schleswig-Holstein hat der Sturm viele Feuerwehreinsätze ausgelöst. Größere Schäden blieben in der ersten Nachthälfte aber aus, wie Feuerwehren und Polizeileitstellen am frühen Donnerstagmorgen berichteten. "Wir haben seit dem Nachmittag 47 Einsätze gezählt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Kiel. Darunter seien hauptsächlich durch den Wind umgestürzte Bäume.

Die für Elmshorn, Heide, Itzehoe, Pinneberg und Bad Segeberg zuständige Leitstelle zählte nach eigenen Angaben rund 40 Einsätze. Im Raum Flensburg gab es nach Auskunft einer Sprecherin mehrere vom Sturm beschädigte Bushaltestellen. Auch im Süden des Landes habe es mehrere sturmbedingte Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der zuständigen Leitstelle.

Bahnpendler müssen mit Verzögerungen rechnen

Bahnpendler müssen sich am Morgen auf Verzögerungen einstellen: Auf mehreren Regionallinien komme es wegen umgestürzter Bäume und anderer Unwetterschäden zu Verzögerungen, teilte die Deutsche Bahn auf Twitter mit. Betroffen waren demnach unter anderem die Strecken Kiel - Lübeck, Kiel - Eckernförde und Husum - St. Peter-Ording. Die Bahn richtete Ersatzverkehr mit Bussen ein.

In Nordrhein-Westfalen blockierten Bäume nach Angaben der Bahn vereinzelt Nebenstrecken im Raum Dortmund. Vorübergehend war demnach die Verbindung Dortmund-Münster betroffen. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass für den Zeitraum Donnerstag bis Freitag Kulanzregelungen für bereits gekaufte Fernverkehrstickets gelten würden. Möglich seien eine Nutzung über mehrere Tage oder kostenlose Stornierungen. Mehr über die Rechte von Reisenden im Wetterchaos lesen Sie hier. In einigen Regionen im Norden wurden erste Zugverbindungen gestrichen.

In Paderborn hat eine vom Dach gewehte Photovoltaikanlage einen Schaden von rund 30 000 Euro verursacht. Teile der Anlage hätten dabei ein parkendes Auto getroffen, sagte ein Sprecher der Polizei Paderborn. Die Feuerwehr habe die Anlage gesichert.

Für die rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW fällt wegen der Sturmwarnungen an diesem Donnerstag der Unterricht aus. Der Erlass, mit dem diese landesweite Entscheidung möglich ist, wurde nach dem Sturm "Friederike" 2018 erarbeitet und ist seit 2021 in Kraft, wie das Schulministerium mitteilte. Nun wird er erstmals angewandt.

Wie in Nordrhein-Westfalen dürfen auch in mehreren Regionen Niedersachsens oder Bayerns Schülerinnen und Schüler am Donnerstag wegen der Wetter-Gefahren zu Hause bleiben, auch andere Bundesländer reagierten am Mittwoch mit entsprechender Vorsicht.

Auf dem Brocken Windgeschwindigkeiten von bis zu 152 Stundenkilometern

Auf dem exponiert liegendem Brocken im Harz wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 00.30 und 1.00 Uhr durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern gemessen. Die Windspitze in dem Zeitraum lag hier bei 152 Kilometern pro Stunde.

Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es in exponierten Lagen wie Bergspitzen zum Teil Orkanböen und orkanartige Böen: So wurden im oben genannten Zeitraum auf dem Feldberg im Schwarzwald Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich 87 km/h gemessen, in Spitzen 125 km/h. Schwere Sturmböen gab es beispielsweise am Kap Arkona auf Rügen (77 km/h, 105 Spitze) und am Leuchtturm Kiel (79 km/h, 101 km/h in der Spitze).

Ab Donnerstagnachmittag lässt der Wind von Tief Ylenia laut DWD zwar langsam nach. Die Verschnaufpause dürfte jedoch nur kurz sein. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief - Zeynep genannt - von den Britischen Inseln kommend erwartet. Laut DWD wird wahrscheinlich wieder vor allem die nördliche Hälfte Deutschlands betroffen sein. Doch die Prognosen seien hierbei nicht ganz eindeutig: "Die Modelle haben da immer noch sehr unterschiedliche Simulationen", sagte Pressesprecher und Meteorologe Andreas Friedrich am Mittwoch. Die Wetterlage sei sehr dynamisch.