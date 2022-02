Nach dem Sturm am Donnerstag wurde am frühen Freitagmorgen erneut der Fischmarkt im Hamburger Stadtteil Altona überspült.

Die Verschnaufpause für die Einsatzkräfte ist nur von kurzer Dauer: Schon am Freitagnachmittag droht der nächste schwere Sturm in Deutschland. "Zeynep" könnte sogar noch heftiger werden als Tief "Ylenia", das am Donnerstag zu Zugausfällen und mindestens zwei tödlichen Unfällen geführt hatte. (18.2.2022)

Schwerpunkt der neuen Sturm- beziehungsweise sogar Orkanlage sei bis Samstagfrüh die Nordhälfte Deutschlands, sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraus. Betroffen seien Teile der Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen. (18.2.2022)

Feuerwehr: Am besten alles reinholen

Um Schäden und Unfälle durch den herannahenden Sturm "Zeynep" zu vermeiden, sollten Bürgerinnen und Bürger entsprechende Vorbereitungen treffen. "Alles, was auf der Terrasse ist, was nicht niet- und nagelfest ist, am besten reinholen, in die Garage stellen", sagte Christopher Rehnert, Leiter der Feuerwehr Lüdenscheid, am Freitagmorgen im ARD-Morgenmagazin. Blumenkästen oder andere Gegenstände sollten von Balkonen entfernt werden.

Von Spaziergängen rät Rehnert derzeit ab. Vor allem sollte man nach einem heftigen Sturm Ausflüge in den Wald meiden, da dort abgebrochene Äste herunterfallen könnten. "Die Stunden und die Tage danach können immer noch gefährlich sein." (18.2.2022)

Bahn: Großteil der Strecken nach Sturm wieder befahrbar

Nach dem Sturm "Ylenia" ist der Großteil der Strecken im Bahnverkehr wieder befahrbar. Insbesondere zwischen Berlin und Hamburg sowie zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen seien wieder Fernverkehrszüge unterwegs, teilte die Bahn am Freitagmorgen mit. Dennoch komme es weiterhin aufgrund von gesperrten Streckenabschnitten im Fernverkehr zu Einschränkungen. Auf der Strecke nördlich von Berlin Richtung Ostseeküste und nördlich von Hamburg und Münster sowie den internationalen Verbindungen von Frankfurt/Main und Berlin nach Amsterdam würden noch keine ICE und Intercity-Züge fahren. Es komme zu Zugausfällen und Verspätungen.

Im Regionalverkehr habe sich der Verkehr weitgehend wieder normalisiert. Beeinträchtigungen seien noch auf einzelnen Verbindungen in den besonders von dem Sturmtief betroffenen Gebieten, wie Teile Niedersachsens, möglich. Ab Freitagnachmittag geht der Deutsche Wetterdienst von einer weiteren Sturmfront mit teilweise noch höheren Windgeschwindigkeiten aus. Mit erneuten Einschränkungen sei deshalb zu rechnen. Die DB bittet ihre Fahrgäste, sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung hier zu informieren. (18.2.2022)

Hamburger Fischmarkt erneut unter Wasser

Nach dem Sturm am Donnerstag wurde am frühen Freitagmorgen erneut der Fischmarkt im Hamburger Stadtteil Altona überspült. Am Messpunkt St.Pauli erreichte der Wasserstand laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 1,49 Meter über dem mittleren Hochwasser - einen Zentimeter unter der Grenze für Sturmfluten. Für Samstag rechnet das BSH mit Wasserständen von bis zu drei Metern über dem mittleren Hochwasser, das entspricht einer schweren Sturmflut. Der Höchstwert soll voraussichtlich am frühen Samstagmorgen erreicht werden.

Am Donnerstagmorgen war die Elbe für große Schiffe, die länger als 330 Meter und/oder breiter als 45 Meter sind, gesperrt worden. Das Video eines NDR-Kollegen auf Twitter zeigte, wie eine Hamburger Hafenfähre auf der Elbe von einer großen Welle getroffen wurde. Die Frontscheiben wurden zerschlagen, Wasser drang in den Fahrgastraum ein. Nach dpa-Informationen gab es einen leicht verletzten Passagier. (18.2.2022)

Zweite Tote durch "Ylenia"

Das Sturmtief Ylenia hat zwei Todesopfer gefordert. Ein 37 Jahre alter Mann war in seinem Auto gegen neun Uhr morgens am Donnerstag auf der L252 zwischen Bad Bevensen und Seedorf im Landkreis Uelzen in Niedersachsen unterwegs, als ein Baum auf seinen Pkw stürzte und ihn erschlug. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, war der Fahrer sofort tot. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Landstraße gesperrt.

Ein 55-Jähriger ist bei einem Autounfall auf einer Landstraße in Sachsen-Anhalt bei Südharz gestorben. Ein Baum sei durch den starken Wind auf den Wagen des Mannes gefallen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich der fahrende Wagen am Morgen überschlagen. Der Mann starb noch am Ort des Unfalls im Kreis Mansfeld-Südharz, wie es hieß.

Detailansicht öffnen Ein Baum ist im Kreuzberg umgestürzt und auf ein Auto gefallen. (Foto: dpa)

Im bayerischen Germering wurde ein Mann von einem Baum getroffen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige sei aber außer Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Der Mann war am Donnerstagmorgen zu seinem Wagen gegangen und von dem Nadelbaum getroffen worden, als er einsteigen wollte. Eine Frau bemerkte den bewusstlosen Mann unter dem abgebrochenen Baum und rief die Polizei. Die Feuerwehr trug den Baum ab. (17.2.2022)

Bahn stellt Fernverkehr teilweise ein

Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms Ylenia den Fernverkehr am Donnerstag in mehreren Bundesländern eingestellt, auch am Nachmittag ging laut Bahn noch nichts. Betroffen waren Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Auch im Regionalverkehr kam es zu Zugausfällen und Verspätungen, hauptsächlich Niedersachsen war betroffen, aber auch Thüringen und der Nordosten und Osten Bayerns. In den meisten Fällen waren auf die Gleise oder in Oberleitungen gestürzte Äste und Bäume der Grund für die Ausfälle und Verspätungen. Auch umherfliegende Planen oder ähnliche Gegenstände, die Oberleitungen trafen, sorgten für Wartezeiten und Ausfälle. (17.2.2022)

Einschränkungen im Flugverkehr

Der Flughafen Berlin-Brandenburg BER unterbrach am Donnerstagmorgen jedoch die sogenannte Flugzeugabfertigung. Das bedeutet, dass wegen der starken Sturmböen keine Maschinen beladen beziehungsweise entladen werden und zunächst auch keine Passagiere in die Flugzeuge einsteigen konnten. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main waren am Donnerstag nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, München und Hamburg betroffen. Am Flughafen Hamburg fielen rund ein Dutzend Flüge aus. (17.2.2022)

Strom- und Schulausfall in NRW und Bayern

Auch in Nordrhein-Westfalen hinterließ der Sturm zahlreiche Spuren. In Kleve am Niederrhein wurde das Zelt einer Corona-Teststation zerstört. In Wuppertal stürzte in der Nacht ein etwa 40 Meter hoher Baum auf die Schienen der Schwebebahn. In zehntausenden Haushalten fiel der Strom aus. Auch in Bayern und in Westmecklenburg und Nordbrandenburg kam es zu Stromausfällen.

Für die etwa 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW fiel am Donnerstag wegen der Sturmwarnungen der Unterricht aus. Der Erlass, mit dem diese landesweite Entscheidung möglich ist, wurde nach dem Sturm Friederike 2018 erarbeitet und wird nun erstmals angewandt. Auch in mehreren Regionen Niedersachsens und Bayerns dürfen Schülerinnen und Schüler wegen der Wettergefahren zu Hause bleiben. Auch am Freitag könnte es wegen des erwarteten starken Windes sein, dass Unterricht an bayerischen Schulen ausfalle, sagte Kultusminister Michael Piazolo. (17.2.2022)

Ausnahmezustand in Berlin

Wegen des Sturms ist die Berliner Feuerwehr bis zum Donnerstagmittag zu mehr als 600 Einsätzen gerufen worden und rief in der Nacht und am Vormittag zweimal den Ausnahmezustand aus. Das bedeutet, dass so viele Alarmrufe eingehen und sie nicht mehr wie sonst üblich nacheinander abgearbeitet werden können. In Berlin-Lichterfelde stürzten in der Nacht drei Bäume auf parkende Autos, in Marienfelde deckte der Sturm Teile eines Flachdachs ab. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) meldete den Unfall eines Ausflugsschiffes im Westhafen. Der S-Bahnverkehr auf der Ringbahn wurde zeitweise unterbrochen, weil ein Antennenmast auf die Gleise gestürzt war. (17.2.2022)

Zwei Tote in Polen

Das Sturmtief hat auch in Tschechien für Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Polen ist bei starkem Wind ein Kran auf einer Baustelle umgekippt und hat vier Bauarbeiter verletzt. Zwei der Männer seien im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, wie die Polizei in Krakau mitteilte. Stürmisches Wetter führte auch in Teilen Großbritanniens und Irlands in der Nacht zum Donnerstag zu Behinderungen im Zugverkehr und Stromausfällen. In Schottland und England fielen zahlreiche Zugverbindungen aus wegen umgestürzter Bäume auf den Gleisen, Schäden an Oberleitungen oder den Signalanlagen. Am Freitag wurden Millionen Menschen in der britischen Hauptstadt, dem Süden Englands sowie in Wales dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben. Wie der britische Wetterdienst Met Office mitteilte, droht wegen umherfliegender Trümmerteile bei Sturmgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern Lebensgefahr. (17.02.2022)