Das Sturmtief "Ylenia" hat ein erstes Todesopfer gefordert. Der 37 Jahre alte Mann war in seinem Auto gegen neun Uhr morgens auf der L252 zwischen Bad Bevensen und Seedorf im Landkreis Uelzen in Niedersachsen unterwegs, als ein Baum auf seinen Pkw stürzte und ihn erschlug. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, war der Fahrer sofort tot. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Landstraße gesperrt.

Im bayerischen Germering wurde ein Mann von einem Baum getroffen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige sei aber außer Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Der Mann war am Donnerstagmorgen zu seinem Wagen gegangen und von dem Nadelbaum getroffen worden, als er einsteigen wollte. Eine Frau bemerkte den bewusstlosen Mann unter dem abgebrochenen Baum und rief die Polizei. Die Feuerwehr trug den Baum ab.

DWD: Im Norden sind am Freitag extreme Orkanböen möglich

Nach dem Abzug des aktuellen Sturmtiefs droht nach einer kurzen Beruhigung mit dem Orkantief "Zeynep" wieder eine stürmische Nacht. Vor allem an den Küsten dürfte es von Freitag auf Samstag ruppig werden, sagte Franka Nawrath, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD). "Wir warnen vor extremen Orkanböen bis 135 Stundenkilometern an der Nordseeküste." Auch an der Ostseeküste werden am Freitagabend demzufolge extreme Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 Stundenkilometern erwartet. In den übrigen Regionen des Nordens könne mit orkanartigen Böen oder auch Orkanböen gerechnet werden.

Mit welcher Wucht das Orkantief den Norden treffen wird, sei aber noch immer nicht zu 100 Prozent berechenbar. Die Signale für extreme Orkanböen seien aber da. Der DWD bekommt alle sechs Stunden neue Modelldaten. Die Meteorologin rechnet damit, dass am Freitagnachmittag die ersten schweren Sturmböen ankommen und später dann Orkanböen auf den Inseln auftreten werden.

Bahn stellt Fernverkehr teilweise ein

Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms Ylenia den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. "In der Nordhälfte verkehren bis in die Mittagsstunden keine Züge im Fernverkehr", hieß es. Betroffen sind Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Auch im Regionalverkehr komme es zu Zugausfällen und Verspätungen, etwa auch in Thüringen und im Nordosten und Osten Bayerns. In Niedersachsen sei aufgrund der Sturmschäden südlich von Hamburg kein Zugverkehr möglich.

Die Schäden seien "erheblich", sagte ein Bahn-Sprecher mittags. "Im Moment sind Reparaturtrupps der Bahn mit Hochdruck unterwegs, um Strecken freizuräumen, mit der Kettensäge Bäume zu schneiden oder auch Oberleitungen zu reparieren, was bei diesen Wetterbedingungen nicht ganz einfach ist." Probleme werde es auch durch die zweite erwartete Sturmfront am Freitagabend geben. "Ich fürchte, unsere Reisenden müssen noch über einen längeren Zeitraum mit Einschränkungen leben." Sie sollten sich vor ihren Fahrten genau informieren. Wenn möglich, sollten Reisen verschoben werden. Fahrkarten seien länger gültig.

Eine Übersicht über die Beeinträchtigungen durch das Unwetter gibt die Deutsche Bahn hier. Mehr über die Rechte von Reisenden lesen Sie hier.

Einschränkungen im Flugverkehr

Die Lufthansa hatte bereits vorsorglich 20 Verbindungen annulliert, vorerst sollen aber keine weiteren Flüge gestrichen werden, hieß es zunächst am Donnerstag. Der Flughafen Berlin-Brandenburg BER unterbrach am Donnerstagmorgen jedoch die sogenannte Flugzeugabfertigung. Das bedeutet, dass wegen der starken Sturmböen keine Maschinen beladen beziehungsweise entladen werden und zunächst auch keine Passagiere in die Flugzeuge einsteigen konnten.

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, München und Hamburg betroffen. Am Flughafen Hamburg fallen rund ein Dutzend Flüge aus. Der Flugbetrieb in Bayern ist vom Sturmtief "Ylenia" kaum betroffen. Die Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen meldeten am Donnerstagmorgen weitgehend bis vollständig normalen Betrieb und keine Schäden.

Ausnahmezustand in Berlin

Wegen des Sturms ist die Berliner Feuerwehr bis zum Donnerstagmittag zu mehr als 600 Einsätzen gerufen worden und rief in der Nacht und am Vormittag zweimal den Ausnahmezustand aus. Das bedeutet, dass so viele Alarmrufe eingehen und sie nicht mehr wie sonst üblich nacheinander abgearbeitet werden können. In Berlin-Lichterfelde stürzten in der Nacht drei Bäume auf parkende Autos, auch eine Laterne wurde mitgerissen. In Marienfelde deckte der Sturm Teile eines Flachdachs ab.

Detailansicht öffnen Ein Baum ist im Kreuzberg umgestürzt und auf ein Auto gefallen. (Foto: dpa)

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) meldete den Unfall eines Ausflugsschiffes im Westhafen. Der S-Bahnverkehr auf der Ringbahn wurde zeitweise unterbrochen, weil ein Antennenmast auf die Gleise gestürzt war. Zwei Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen von herabfallenden Ästen leicht verletzt. Die Feuerwehr warnte davor, das Haus zu verlassen, wenn das nicht unbedingt nötig sei. Wälder und Parks in Berlin sollten besser nicht betreten werden.

Hamburg: Welle zerschlägt Frontscheiben von Elbfähre

In Hamburg wurde am Morgen der Fischmarkt erneut überflutet. Zudem kam es zu Einschränkungen und Ausfällen im Nahverkehr. Das Sturmtief zwang auch Reisende auf dem Kreuzfahrtschiff Aidaprima zur Geduld. Weil die Elbe am Donnerstagmorgen für große Schiffe, die länger als 330 Meter und/oder breiter als 45 Meter sind, gesperrt wurde, durfte das Schiff nicht wie geplant den Hamburger Hafen anlaufen.

Das Video eines NDR-Kollegen auf Twitter zeigt, wie eine Hamburger Hafenfähre auf der Elbe von einer großen Welle getroffen wird. Die Frontscheiben wurden zerschlagen, Wasser drang in den Fahrgastraum ein. Nach dpa-Informationen gab es einen leicht verletzten Passagier. Die Fähre "Tollerort" sei am Donnerstagmorgen auf der Linie 68 von Teufelsbrück zum Anleger des Airbuswerks unterwegs gewesen, hieß es. Alle Passagiere konnten danach zu Fuß von Bord gehen, sagte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Hadag, Tobias Haack. "Es war ein Zwischenfall, den wir so noch nie hatten." Die Scheiben sollten eigentlich "seeschlagfest" sein. Es handele sich um Sicherheitsglas, das zerbröselt sei.

Sturmflut an der Nordseeküste

In Schleswig-Holstein gab es in einigen Orten an der Nordseeküste eine Sturmflut - in Husum etwa wurde ein Pegelstand von 1,64 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen. An vielen anderen Pegeln blieben die Wasserstände allerdings unter dem Wert einer Sturmflut. Auch für das Mittags- beziehungsweise Nachmittagshochwasser am Donnerstag warnte das BSH vor erhöhten Wasserständen. Im ganzen Bundesland hat der Sturm viele Einsätze von Feuerwehr und Polizei ausgelöst, größere Schäden bleiben aber aus. Insgesamt gab es etwa 500 sturmbedingte Einsätze.

In Niedersachsen hat das Sturmtief Orkanstärke erreicht. Nach vorläufigen Werten wurde an einer Wetterstation auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog in der Spitze eine Orkanböe mit der Windgeschwindigkeit von 125 Stundenkilometern gemessen, das entspricht der Windstärke 12. Den Höhepunkt sollte der Orkan in Niedersachsen im Laufe des Vormittags erreichen.

Strom- und Schulausfall in NRW und Bayern

Auch in Nordrhein-Westfalen hinterließ der Sturm zahlreiche Spuren. In Kleve am Niederrhein wurde das Zelt einer Corona-Teststation zerstört. In Wuppertal stürzte in der Nacht ein etwa 40 Meter hoher Baum auf die Schienen der Schwebebahn. In zehntausenden Haushalten fiel der Strom aus. Am Vormittag waren noch etwa 5500 Menschen vor allem in der Region Arnsberg und im Raum Siegen ohne Strom, wie eine Sprecherin des Netzbetreibers Westnetz sagte. Bereits in der Nacht hatte es im Kreis Borken einen Stromausfall gegeben, nachdem dort ein Baum in ein Umspannwerk gefallen war. Hier seien zeitweise 54 000 Haushalte nicht versorgt gewesen, die Störung sei aber am Donnerstagmorgen behoben worden.

Detailansicht öffnen Die L565 zwischen dem Seelbacher Weiher und Heisberg wurde wegen umgefallener Bäume gesperrt. (Foto: imago images/Rene Traut)

In Bayern verzeichnete der größte Stromnetzbetreiber, Bayernwerk Netz, 10 000 Betroffene, wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen sagte. Zudem seien in Westmecklenburg und Nordbrandenburg in der Nacht zum Donnerstag bis zu 19 000 Haushalte ohne Strom gewesen, teilte der regionale Stromversorger Wemag mit.

Für die etwa 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW fällt wegen der Sturmwarnungen der Unterricht aus. Der Erlass, mit dem diese landesweite Entscheidung möglich ist, wurde nach dem Sturm Friederike 2018 erarbeitet und wird nun erstmals angewandt. Auch in mehreren Regionen Niedersachsens und Bayerns dürfen Schülerinnen und Schüler wegen der Wettergefahren zu Hause bleiben. Auch am Freitag könnte es wegen des erwarteten starken Windes sein, dass Unterricht an bayerischen Schulen ausfalle, sagte Kultusminister Michael Piazolo.

Orkanböen auf dem Brocken

Besonders stürmisch war es in der Nacht auf dem exponiert liegenden Brocken im Harz. Dort wurden in der Nacht in der Spitze Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Kilometern pro Stunde gemessen. Der Wert sei kurz nach Mitternacht aufgezeichnet worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Er wies darauf hin, dass die Zahlen noch vorläufig seien und noch korrigiert werden könnten. Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es in exponierten Lagen Orkanböen und orkanartige Böen.

Stromausfall in Tschechien

Das Sturmtief hat auch in Tschechien für Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Mehr als 300 000 Haushalte waren am Donnerstag wegen beschädigter Leitungen ohne Elektrizität. Die Feuerwehren rückten zu Hunderten Einsätzen aus, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen und abgedeckte Dächer zu sichern. Auf der gut 1600 Meter hohen Schneekoppe wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 181 Kilometern pro Stunde gemessen.

Stürmisches Wetter führte auch in Teilen Großbritanniens und Irlands in der Nacht zum Donnerstag zu Behinderungen im Zugverkehr und Stromausfällen. In Schottland und England fielen zahlreiche Zugverbindungen aus wegen umgestürzter Bäume auf den Gleisen, Schäden an Oberleitungen oder den Signalanlagen. Tausende Haushalte im Norden Englands waren zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten. Dudley, wie das Sturmtief in Großbritannien bezeichnet wird, brachte Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern.