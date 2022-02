Bahn stellt Fernverkehr teilweise ein

Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms Ylenia den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. "In der Nordhälfte verkehren bis in die Mittagsstunden keine Züge im Fernverkehr", hieß es. Betroffen sind Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Auch im Regionalverkehr komme es zu Zugausfällen und Verspätungen, , etwa auch in Thüringen und im Nordosten und Osten Bayerns. In Niedersachsen sei aufgrund der Sturmschäden südlich von Hamburg kein Zugverkehr möglich. Eine Übersicht über die Beeinträchtigungen durch das Unwetter gibt die Deutsche Bahn hier.

Der Konzern teilte mit, dass für den Zeitraum Donnerstag bis Freitag Kulanzregelungen für bereits gekaufte Fernverkehrstickets gelten. Mehr über die Rechte von Reisenden lesen Sie hier.

Einschränkungen im Flugverkehr

Die Lufthansa hatte bereits vorsorglich 20 Verbindungen annulliert, vorerst sollen aber keine weiteren Flüge gestrichen werden, hieß es zunächst am Donnerstag. Der Flughafen Berlin-Brandenburg BER unterbrach am Donnerstagmorgen jedoch die sogenannte Flugzeugabfertigung. Das bedeutet, dass wegen der starken Sturmböen keine Maschinen beladen beziehungsweise entladen werden und zunächst auch keine Passagiere in die Flugzeuge einsteigen können.

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, München und Hamburg betroffen. Am Flughafen Hamburg fallen rund ein Dutzend Flüge aus. Der Flugbetrieb in Bayern ist vom Sturmtief "Ylenia" kaum betroffen. Die Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen meldeten am Donnerstagmorgen weitgehend bis vollständig normalen Betrieb und keine Schäden.

Zweiter Ausnahmezustand in Berlin

Wegen des Sturms ist die Berliner Feuerwehr bis zum Donnerstagvormittag zu mehr als 100 Einsätzen gerufen worden und rief zum zweiten Mal den Ausnahmezustand aus. Das bedeutet, dass so viele Alarmrufe eingehen und sie nicht mehr wie sonst üblich nacheinander abgearbeitet werden können. In der Nacht zu Donnerstag war das schon einmal der Fall gewesen. Meistens musste die Feuerwehrleute Bäume und Äste beseitigt, die auf der Straße und zum Teil auch auf Autos lagen. Menschen seien nicht verletzt worden.

In Berlin-Lichterfelde stürzten in der Nacht drei Bäume auf parkende Autos, auch eine Laterne wurde mitgerissen. In Marienfelde deckte der Sturm Teile eines Flachdachs ab. Von verletzten Menschen sei aber nichts bekannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) meldete den Unfall eines Ausflugsschiffes im Westhafen. Die Feuerwehr warnte am Morgen weiterhin davor, das Haus zu verlassen, wenn das nicht unbedingt nötig sei. Es sei damit zu rechnen, dass der Sturm im Laufe des Vormittags noch einmal an Stärke zunehme, sagte der Feuerwehrsprecher. Wälder und Parks in Berlin sollten besser nicht betreten werden, weil durch den Sturm Äste von den Bäumen fallen könnten.

Hamburg: Fischmarkt überflutet, Nahverkehr eingeschränkt

In Hamburg wurde am Morgen der Fischmarkt erneut überflutet. "Am Pegel St. Pauli wurde gegen fünf Uhr ein Wert von 1,98 Meter über dem mittleren Hochwasser (MHW) gemessen", sagte ein Sprecher des Sturmflutwarndienstes des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg. An der Nordseeküste spricht das BSH ab 1,5 Meter über MHW von einer Sturmflut. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Zudem kam es am Donnerstag in Hamburg zu Einschränkungen und Ausfällen im Nahverkehr. So konnte die U1 im Osten wegen mehrerer Bäume auf den Gleisen nicht mehr fahren. Auch S-Bahnen fuhren wegen des Sturms oder Bäumen im Gleisbereich teilweise nicht. Das Sturmtief zwang zudem Reisende auf dem Kreuzfahrtschiff Aidaprima zur Geduld. Weil die Elbe am Donnerstagmorgen für große Schiffe, die länger als 330 Meter und/oder breiter als 45 Meter sind, gesperrt wurde, darf das Schiff nicht wie geplant den Hamburger Hafen anlaufen.

Sturmflut an der Nordseeküste

In Schleswig-Holstein gab es in einigen Orten an der Nordseeküste eine Sturmflut - in Husum etwa wurde ein Pegelstand von 1,64 Meter über dem mittleren Hochwasser gemessen. An vielen anderen Pegeln blieben die Wasserstände allerdings unter dem Wert einer Sturmflut. Auch für das Mittags- beziehungsweise Nachmittagshochwasser am Donnerstag warnte das BSH vor erhöhten Wasserständen. Im ganzen Bundesland hat der Sturm viele Feuerwehreinsätze ausgelöst, größere Schäden bleiben aber aus.

In Niedersachsen hat das Sturmtief Orkanstärke erreicht. Nach vorläufigen Werten wurde an einer Wetterstation auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog in der Spitze eine Orkanböe mit der Windgeschwindigkeit von 125 Stundenkilometern gemessen, das entspricht der Windstärke 12. Den Höhepunkt sollte der Orkan in Niedersachsen im Laufe des Vormittags erreichen.

Strom- und Schulausfall in NRW und Bayern

Auch in Nordrhein-Westfalen hinterließ der Sturm zahlreiche Spuren. In Kleve am Niederrhein wurde das Zelt einer Corona-Teststation zerstört. In Wuppertal stürzte in der Nacht ein etwa 40 Meter hoher Baum auf die Schienen der Schwebebahn. In zehntausenden Haushalten fiel der Strom aus. Am Vormittag waren noch etwa 5500 Menschen vor allem in der Region Arnsberg und im Raum Siegen ohne Strom, wie eine Sprecherin des Netzbetreibers Westnetz sagte. Bereits in der Nacht hatte es im Kreis Borken einen Stromausfall gegeben, nachdem dort ein Baum in ein Umspannwerk gefallen war. Hier seien zeitweise 54 000 Haushalte nicht versorgt gewesen, die Störung sei aber am Donnerstagmorgen behoben worden. In Bayern verzeichnete der größte Stromnetzbetreiber, Bayernwerk Netz, 10 000 Betroffene, wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen sagte.

Detailansicht öffnen Die L565 zwischen dem Seelbacher Weiher und Heisberg wurde wegen umgefallener Bäume gesperrt. (Foto: imago images/Rene Traut)

Für die etwa 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW fällt wegen der Sturmwarnungen der Unterricht aus. Der Erlass, mit dem diese landesweite Entscheidung möglich ist, wurde nach dem Sturm Friederike 2018 erarbeitet und wird nun erstmals angewandt. Auch in mehreren Regionen Niedersachsens oder etwa Bayerns dürfen Schülerinnen und Schüler wegen der Wettergefahren zu Hause bleiben.

Orkanböen auf dem Brocken

Besonders stürmisch war es in der Nacht auf dem exponiert liegenden Brocken im Harz. Dort wurden in der Nacht in der Spitze Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 Kilometern pro Stunde gemessen. Der Wert sei kurz nach Mitternacht aufgezeichnet worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Er wies darauf hin, dass die Zahlen noch vorläufig seien und noch korrigiert werden könnten. Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es in exponierten Lagen Orkanböen und orkanartige Böen.

Stromausfall in Tschechien

Das Sturmtief hat auch in Tschechien für Stromausfälle und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Mehr als 300 000 Haushalte waren am Donnerstag wegen beschädigter Leitungen ohne Elektrizität. Die Feuerwehren rückten zu Hunderten Einsätzen aus, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen und abgedeckte Dächer zu sichern. Auf der gut 1600 Meter hohen Schneekoppe wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 181 Kilometern pro Stunde gemessen.

Stürmisches Wetter führte auch in Teilen Großbritanniens und Irlands in der Nacht zum Donnerstag zu Behinderungen im Zugverkehr und Stromausfällen. In Schottland und England fielen zahlreiche Zugverbindungen aus wegen umgestürzter Bäume auf den Gleisen, Schäden an Oberleitungen oder den Signalanlagen. Tausende Haushalte im Norden Englands waren zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten. Dudley, wie das Sturmtief in Großbritannien bezeichnet wird, brachte Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern.

Am Freitagmittag droht das nächste Orkantief

Ab Donnerstagnachmittag wird der Wind von Tief Ylenia laut DWD langsam nachlassen. Die Verschnaufpause dürfte jedoch nur kurz sein. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief - Zeynep genannt - von den Britischen Inseln kommend erwartet. Dem DWD zufolge wird wahrscheinlich wieder vor allem die nördliche Hälfte Deutschlands betroffen sein. Doch die Prognosen seien nicht ganz eindeutig, die Wetterlage sei sehr dynamisch. Die Serie von Sturmtiefs könnte sich nach Einschätzungen des Deutschen Wetterdienstes auch zu Beginn der kommenden Woche fortsetzen.

Bereits Ende Januar war das Sturmtief Nadia mit gefährlichen Böen über Nord- und Ostdeutschland gefegt und hatte Millionenschäden verursacht. Die jetzigen Ylenia-Stürme sind laut DWD, was die Windspitzen angeht, mit Tief Nadia vergleichbar. Die aktuelle Lage sei aus seiner Sicht allerdings brisanter, "weil wir eine Kette von Sturmtiefs haben".