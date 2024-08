Kinder und Jugendliche nehmen zu viel Zucker zu sich. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Bonn. Als freien Zucker definiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Zucker einschließlich Honig, Sirup und Fruchtsaftkonzentraten, die vom Hersteller oder bei der Zubereitung von Speisen oder Getränken im Haushalt zugesetzt werden. Im Median in der untersuchten Altersgruppe von 3 bis 18 Jahren liegt die Zufuhr von Zucker bei rund 11,7 Prozent der Gesamtenergiezufuhr pro Tag. Die WHO und die Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfehlen maximal zehn Prozent. Die Werte basieren auf Daten der „Dortmund Nutritional and Anthropometric Longitudinally Designed“ (Donald) Studie, die seit 1985 Informationen zur Ernährung junger Menschen sammelt. Dafür dokumentieren die Teilnehmer einmal jährlich an drei aufeinanderfolgenden Tagen alles, was sie essen und trinken. In den Altersgruppen zeigen sich dabei Unterschiede. „Wir sehen im Beobachtungszeitraum insbesondere bei Jugendlichen im Alter von 6 bis 14 Jahren eine relativ hohe Aufnahme von freiem Zucker um 15 Prozent. Mit zunehmendem Alter nimmt die Zufuhr dann deutlich ab“, so die Studienleiterin Ute Nöthlings.