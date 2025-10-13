Kurz vor seinem Tod hat der demente Mann kaum noch Kontakt zu seiner Familie. Seine wichtigste Bezugsperson ist die Leiterin eines Pflegedienstes. Sie hat sich mehr und mehr in sein Leben gedrängt und unentbehrlich gemacht, weil die Verwandten des Mannes weiter weg wohnen. Auch eine Generalvollmacht für alle wichtigen Lebensbereiche ließ sie sich von ihm ausstellen. Die Nichte und der Neffe, die zuvor ebenfalls eine solche Vollmacht von ihrem Onkel erhalten hatten, sind damit außen vor. Hilflos müssen sie zusehen, wie die Frau ihn aus seinem Haus in ein Pflegeheim verlegt. Als er stirbt, bringt sie ihn mit einem schmucklosen Begräbnis unter die Erde. Einige Tage später informiert sie die Familie, dass der Mann vor seinem Tod sein Testament geändert habe: Sie ist nun die Alleinerbin.