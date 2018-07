29. Juli 2018, 18:38 Uhr Studie Beim Sex verschätzt

In Umfragen geben Männer oft doppelt so viele Sexualpartner an wie Frauen. Forscher haben jetzt das Unerklärliche erklärt.

Von Christoph Pramstaller

Männer sind promisker als Frauen - das Vorurteil hält sich hartnäckig. Schließlich geben Männer in Umfragen in der Regel auch viel mehr Sexualkontakte mit dem anderen Geschlecht an als Frauen. Sie hätten 14 Partnerinnen gehabt, behaupteten britische Männer zuletzt in einer großen Umfrage, britische Frauen sprachen von sieben Männern, mit denen sie geschlafen haben. Das aber kann statistisch gar nicht sein, dachte sich ein britisches Forscherteam, wenn nicht Männer in großer Zahl ihre Sexualkontakte im Ausland suchen. Die Wissenschaftler gingen dem Grund für die große Partner-Inflation der Männer deshalb in einer Studie nach. Ihr Fazit: Frauen zählen ihre Sexualkontakte, viele Männer aber schätzen einfach - und überschätzen sich dabei. Außerdem gibt ein kleiner Teil der befragten Männer extrem hohe Zahlen an, wie die Forscher vom University College London und der University of Glasgow im Journal of Sex Research berichten.

Ein Prozent der Männer sprach demnach davon, mehr als 110 Sexualpartnerinnen gehabt zu haben. Das promiskeste Prozent der Frauen gab dagegen nur 50 und mehr Partner an. Als die Forscher diese vermutlichen Angeber-Angaben aus der Analyse strichen, verkleinerte sich die Diskrepanz in der Zahl der Sexualpartner zwischen den Geschlechtern schon deutlich: von sieben auf fünfeinhalb.

Der Unterschied wurde noch geringer, sobald die Forscher nur die gezählten Sexualkontakte berücksichtigten. 24 Prozent der Männer (aber nur 15 Prozent der Frauen) hatten die Zahl ihrer Kontakte nämlich nur geschätzt. Wurden die Schätzungen aus der Analyse geworfen, hatten die Männer nur noch drei Kontakte mehr als die Frauen.

Auch in Deutschland geben Männer bei Befragungen oft doppelt so viele Partnerinnen an wie Frauen. In einer Studie, die 2017 im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, nannten Männer zehn Partnerinnen, Frauen nur fünf Partner. Als Ursache vermutete Studienleiterin Julia Haversath von der TU Braunschweig, dass sich Menschen bei ihren Antworten von ihren Einstellungen und den gesellschaftlichen Erwartungen beeinflussen lassen: Männer wollen Verführer sein, Frauen stellen sich gern als schwer zu erobern dar.

Diese unterschiedlichen Einstellungen wurden auch in der britischen Studie deutlich, die Daten des "National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles" nutzte, bei dem regelmäßig Tausende Briten zu ihrem Sexualverhalten befragt werden. Die Britinnen äußerten im Durchschnitt eine konservativere Einstellung gegenüber Sex, was One-Night-Stands oder das Fremdgehen von Verheirateten betraf. Das kann dazu führen, dass Frauen manchen Sexkontakt lieber nicht mitzählen, vermuten die Forscher. Als sie das berücksichtigten, schrumpfte der Unterschied zwischen den Geschlechtern von den ursprünglich sieben auf nur noch 2,6 Sexualkontakte.

So konnten drei Gründe knapp zwei Drittel des Unterschieds in den Angaben von Männern und Frauen erklären: Aufschneiden, Schätzen, Untertreiben. Und das letzte Drittel? Auch das müsste sich durch weitere Studien erklären lassen, meinen die Forscher. Sexualkontakte im Ausland spielten bei ihrer Analyse jedenfalls kaum eine Rolle.