Ex-Außenministerin Annalena Baerbock setzt sich in New York in Szene, Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre lässt kein gutes Haar an langweiligen Kollegen, und Harald Schmidt lobt den US-Präsidenten als genialen Entertainer.

Annalena Baerbock, 44, frühere Bundesaußenministerin, hat sich wenige Tage vor ihrem offiziellen Amtsantritt als Präsidentin der UN-Vollversammlung mit einem Video im „Sex and the City“-Stil aus New York gemeldet. Die Grünen-Politikerin winkt sich in dem auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichten Video in Jeans, Blazer und High Heels ein gelbes Taxi heran, steigt ein, schreibt etwas in ein Notizbuch, fährt am Hauptgebäude der Vereinten Nationen in Manhattan vorbei und steigt dann wieder aus. Dazu läuft die New-York-Hymne „Empire State of Mind“ von Alicia Keys und Jay-Z. In der Kultserie „Sex and the City“ hatte sich Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw auch immer wieder in High Heels Taxis herbeigewunken.